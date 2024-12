Lực lượng đi đầu thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Thường Xuân

Là những người được thôn, bản bình chọn, suy tôn trong cộng đồng dân cư, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Thường Xuân đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, XDNTM.

Ông Cầm Bá Tiến (ngoài cùng bên trái) là người có uy tín, cùng chi ủy, ban quản lý thôn Bù Đồn, xã Vạn Xuân tuyên truyền, vận động người dân.

Ông Cầm Bá Tiến ở thôn Bù Đồn, xã Vạn Xuân được đồng bào tin tưởng, bầu là người có uy tín năm 2017. Với vai trò, trách nhiệm của mình, trong những năm qua ông đã đến từng hộ gia đình trong xóm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ông chia sẻ: “Với bà con hàng xóm, mình cứ chân thành, cái gì biết thì tuyên truyền, chia sẻ, cái nào thấy chưa đúng thì bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình mà phân tích, góp ý cho mọi người hiểu, cùng nhau làm điều có ích, xây dựng thôn bản”.

Để tạo uy tín từ việc làm cụ thể, gia đình ông Tiến là một trong những hộ đầu tiên hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Trong các cuộc vận động, đóng góp xã hội hóa, gia đình ông luôn gương mẫu, thậm chí số tiền đóng góp nhiều hơn. Bên cạnh đó, ông cùng với cán bộ thôn giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để nảy sinh vấn đề phức tạp. Vận động đồng bào không nghe lời kẻ xấu xúi giục, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh - trật tự ở khu dân cư”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình hình an ninh - trật tự ở thôn Bù Đồn luôn ổn định, tinh thần đoàn kết trong khu dân cư được tăng cường.

Ông Tiến cho biết: “Với đồng bào DTTS, người có uy tín là điểm tựa, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực như phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh - trật tự... Bởi vậy, tôi và các thành viên trong gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào, đặc biệt là trong phát triển kinh tế. Từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân cùng phát triển kinh tế”. Những hoạt động tích cực của ông Tiến đã góp phần nâng cao nhận thức, cùng Nhân dân thôn Bù Đồn về đích NTM.

Ở thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, ông Cầm Bá Vững là người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải và đảm bảo an ninh - trật tự địa phương. Thôn Lùm Nưa có 132 hộ với khoảng 734 nhân khẩu, là thôn về đích NTM đầu tiên của xã. Có được kết quả này là nhờ sự đồng thuận, quyết tâm cao của chính quyền và Nhân dân trong xã. Một trong những “chất keo” kết dính cấp ủy, chính quyền và Nhân dân là những người có uy tín như ông Vững. Ông đã cùng cấp ủy đảng, chi bộ thôn bàn bạc, phân công cán bộ đi tuyên truyền, vận động từng hộ dân trong thôn, đặc biệt là các hộ chưa “thông” về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM. Ông quan niệm: “Nếu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thì việc khó mấy cũng sẽ thành công”.

Để công tác vận động được hiệu quả, ông Vững đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu tài liệu, chế độ, chính sách, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để dân hiểu, ủng hộ, tham gia hiến đất, bờ rào làm đường giao thông nông thôn... Bên cạnh đó, ông luôn nêu gương sáng không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp. Ông luôn có mặt để hòa giải, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận, xây dựng xóm, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Trưởng thôn Lùm Nưa Cầm Bá Thủy cho biết: “Ông Vững đã nêu cao vai trò người có uy tín, gương mẫu đi đầu và vận động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi sai trái đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, chống mọi âm mưu của kẻ xấu muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không những thế, bản thân ông đã truyền cho bà con ngọn lửa nhiệt huyết trong công cuộc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Thường Xuân đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, động viên con, cháu, vận động Nhân dân trong thôn, bản tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình, góp phần thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Nhờ những đóng góp tích cực từ người có uy tín trong tuyên truyền, đến nay huyện Thường Xuân đã có 7 xã về đích NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu; 44 thôn, bản đạt chuẩn NTM, 6 thôn, bản đạt NTM kiểu mẫu; có 14 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 - 4 sao.

Bài và ảnh: Vân Anh