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Lượng khách quốc tế đi bằng đường hàng không đến Việt Nam tăng trưởng cao

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Trong 10 tháng qua, lượng hành khách quốc tế thông qua các cảng hàng không có mức tăng cao hơn so với khách nội địa.

Lượng khách quốc tế đi bằng đường hàng không đến Việt Nam tăng trưởng cao

Trong 10 tháng qua, lượng hành khách quốc tế thông qua các cảng hàng không có mức tăng cao hơn so với khách nội địa.

Lượng khách quốc tế đi bằng đường hàng không đến Việt Nam tăng trưởng cao

Hành khách quốc tế làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi lên tàu bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng qua của năm nay, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 110 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 43 triệu lượt, tăng hơn 11%; khách nội địa đạt gần 68 triệu lượt, tăng hơn 9%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 50 triệu khách, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 16 triệu lượt, tăng 2%; khách nội địa đạt gần 34 triệu lượt, tăng hơn 9%.

Riêng trong tháng 10, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 10 triệu lượt, tăng hơn 11% so với tháng 10/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt.

Cũng trong tháng này, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu khách, tăng 12% so với tháng 10/2025. Khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 3 triệu lượt.

Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó, Vietjet có 107 chiếc, gồm 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 59 Airbus A321, 14 Airbus A350 và 17 Boeing 787.

Như vậy, Vietjet và Vietnam Airlines đang sở hữu 201 trong tổng số 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cảng hàng không và của các địa phương, hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được triển khai đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.

Nhiều dự án hạ tầng hàng không được hoàn thành hoặc đang triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mạng đường bay và hoạt động vận tải hàng không.

Ông Dũng cũng đánh giá vận tải hàng không có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa các địa phương, các vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đặc biệt, theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam việc khôi phục, phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không, rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn tạo động lực khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Nhằm phát huy vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, tăng cường liên kết vùng, đồng thời khai thác hiệu quả năng lực kết cấu hạ tầng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không Việt Nam chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Cục hàng không Việt Nam #Quốc tế #Cảng hàng không #nội địa #Airbus #Tăng trưởng #Hãng hàng không #Địa phương #Vietnam airlines #Phát triển kinh tế

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