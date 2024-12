Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

Để từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT), ngành giao thông - vận tải cùng với các địa phương đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng GTNT đồng bộ.

Huyện Thiệu Hóa đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ thị trấn Thiệu Hóa đi huyện Thọ Xuân.

Thời gian qua, huyện Lang Chánh xác định việc phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ là nhiệm vụ quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần XDNTM. Theo đó, huyện đã phát huy mọi nguồn lực đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Từ năm 2020 đến tháng 12/2024, huyện đã tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư 22 dự án, công trình giao thông trên địa bàn với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như đường giao thông từ xã Tân Phúc đi xã Văn Nho (Bá Thước); nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ làng Phống Ảng đi làng Chiềng Ban, xã Quang Hiến; đường giao thông bản Peo (từ Km1 + 203 đến Km1 + 653), xã Yên Thắng; đường giao thông thôn Nghịu Tượt (từ Km0 + 200 đến Km0 + 800), xã Giao Thiện...

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lang Chánh Hà Văn Việt, cho biết: Nhờ sự chủ động lồng ghép các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đến nay tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn huyện được cứng hóa hơn 80% (không tính đường tỉnh và quốc lộ). Hiện đơn vị đang tham mưu cho UBND huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy hoạch giao thông. Đồng thời, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ. Cùng với đó, tích cực công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường GTNT... Đơn vị cũng đang tích cực đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án đường giao thông nội bản Hắc, xã Trí Nang; nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lằn Sổ, thôn Húng, xã Giao Thiện...

Nhằm khuyến khích, kích cầu các địa phương phát triển hạ tầng giao thông, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 184/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 về chính sách khuyến khích phát triển GTNT giai đoạn 2022-2025. Qua đó, tổ chức phân bổ kinh phí để kích cầu các địa phương thực hiện đầu tư phát triển hệ thống GTNT. Toàn tỉnh phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 sẽ thực hiện kiên cố hóa được 480km đường GTNT. Trên cơ sở đó, từ năm 2021-2024, UBND tỉnh đã hỗ trợ các địa phương hơn 333 tỷ đồng và các địa phương cũng đã huy động nội lực được 324 tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống GTNT. Từ các nguồn kinh phí này, các địa phương đã làm mới, cải tạo, nâng cấp 392km đường giao thông, 17,42km rãnh thoát nước... Các huyện Ngọc Lặc, Như Xuân và thị xã Nghi Sơn... đã sử dụng kinh phí hỗ trợ khuyến khích phát triển GTNT đạt hiệu quả cao, lựa chọn đầu tư vào các công trình thiết thực.

Để xây dựng và phát triển hệ thống GTNT đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế - xã hội, theo Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Nguyễn Đức Trung, các địa phương cần chủ động lồng ghép các nguồn vốn trong đó có nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến khích phát triển GTNT để xây dựng đồng bộ các tuyến đường, đoạn tuyến. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng để cải tạo các nút giao bị hạn chế tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, các địa phương huy động nguồn lực đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường. Mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông còn lâu dài, liên tục, cùng với đầu tư xây mới các địa phương cần phải thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường GTNT, nhằm nâng cao tuổi thọ công trình, đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn.

Bài và ảnh: Lê Hợi