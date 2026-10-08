Lịch thi đấu Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam: Thách thức lớn mang tên Hàn Quốc và UAE

Lịch thi đấu Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam: Thách thức lớn mang tên Hàn Quốc và UAE; CLB Công an TPHCM đánh rơi chiến thắng trước Ratchaburi ở những phút cuối tại Cúp C1 Đông Nam Á; Tuyển Hàn Quốc khủng hoảng nội bộ... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (8/10).

Lịch thi đấu Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam: Thách thức lớn mang tên Hàn Quốc và UAE

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chính thức hướng tới VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1/2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào bảng E đầy thử thách với các đối thủ gồm Hàn Quốc (của ngôi sao Son Heung-min), UAE và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam leo đỉnh châu Á vào tháng 1/2027.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu UAE (10/1), Hàn Quốc (15/1) và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Yemen (20/1). Mục tiêu trọng tâm của toàn đội là cạnh tranh vé vượt qua vòng bảng.

Để chạy đà cho giải đấu lớn, đội tuyển sẽ có các trận giao hữu cọ xát với Đài Loan, Kyrgyzstan vào tháng 11 tới và màn thử lửa vô cùng chất lượng với nhà đương kim vô địch Qatar ngay trước thềm giải đấu.

CLB Công an TPHCM đánh rơi chiến thắng trước Ratchaburi ở những phút cuối tại Cúp C1 Đông Nam Á

Tối 7/10, CLB Công an TPHCM có chuyến làm khách trước Ratchaburi FC tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Sau hiệp một giằng co, đại diện V.League bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 48 nhờ siêu phẩm sút xa từ cự ly 30m của cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức.

CLB Công an TPHCM và Ratchaburi FC hòa nhau 1-1. Ảnh: ASEAN Football

Dù chịu sức ép lớn và thoát thua ở phút 66 nhờ công nghệ VAR từ chối bàn thắng việt vị của đội chủ nhà, Công an TPHCM vẫn không thể bảo vệ thành quả đến hết trận. Đúng vào phút bù giờ thứ hai của hiệp hai (90+2'), Scott Allardice đánh đầu hiểm hóc ấn định tỷ số hòa 1-1, khiến đại diện Việt Nam ngậm ngùi chia điểm.

Ở trận đấu cùng bảng, Buriram United hòa không bàn thắng với Borneo FC.

Tuyển Hàn Quốc khủng hoảng nội bộ

Dù Son Heung-min vừa thiết lập kỷ lục ghi bàn mới (59 bàn) sau chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan, đội tuyển Hàn Quốc lại đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng.

Son Heung-min thừa nhận bầu không khí trong tuyển Hàn Quốc gần đây khá nặng nề.

Theo đài SBS, ba trụ cột sinh năm 1996 gồm Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan từng cân nhắc chia tay đội tuyển quốc gia do những bất đồng kéo dài về phong cách lãnh đạo và cách vận hành phòng thay đồ.

Những bức xúc này xuất phát từ nhiều sự cố trước đây và sự thất vọng vì các vấn đề nội bộ không được giải quyết triệt để. Tình hình nghiêm trọng đến mức Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc phải tổ chức cuộc họp kéo dài quá nửa đêm để thuyết phục nhóm trụ cột tạm hoãn ý định rời đội. Dù không khí căng thẳng đã tạm lắng, những rạn nứt này vẫn đe dọa sự ổn định của “Baecheol” trước các giải đấu lớn.

HLV Jorge Jesus giữ thái độ điềm tĩnh sau “tâm thư” chỉ trích của Cristiano Ronaldo

Sau khi Cristiano Ronaldo công khai tâm thư chỉ trích và cáo buộc HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa dẫn đến việc rời trại tập trung, chiến lược gia trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã có phản ứng chính thức. Thay vì đôi co hay tranh cãi qua lại trên truyền thông, HLV Jorge Jesus chọn cách giữ thái độ điềm tĩnh và thận trọng.

HLV Jesus đã xảy ra mâu thuẫn với Ronaldo. Ảnh: Getty

Sau khi đọc toàn bộ tuyên bố của học trò, ông cho biết bản thân sẽ gác lại mọi tranh cãi để tập trung hoàn toàn cho công việc tại liên đoàn và hướng tới các mục tiêu của đội tuyển quốc gia.

Trước đó, nhà cầm quân này từng khẳng định giữa họ không tồn tại mâu thuẫn lớn, đồng thời vẫn mở sẵn cánh cửa để chân sút kỳ cựu trở lại khoác áo ĐTQG trong tương lai.

HS