Lasuco Group - hành trình nâng tầm giá trị nông sản Việt

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững, việc chủ động tham gia các chuỗi cung ứng quốc tế không chỉ mở rộng thị trường, mà còn là động lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối tác quốc tế tìm hiểu các sản phẩm của Lasuco tại Viet Nam International Sourcing 2026.

Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026” diễn ra từ ngày 3 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh, do Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các địa phương tổ chức. Đây là năm thứ tư sự kiện được triển khai, tiếp nối những kết quả tích cực trong giai đoạn 2023-2025, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Sự kiện năm nay có quy mô lớn với hơn 500 gian hàng, diện tích trưng bày hơn 12.000 m2, quy tụ hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, hơn 580 tập đoàn phân phối, thu mua quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; khoảng 3.000 cuộc kết nối giao thương B2B được sắp xếp theo nhu cầu thu mua của các đối tác quốc tế, cùng hàng chục nghìn lượt kết nối trực tiếp tại các gian hàng. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn mở ra không gian trao đổi về những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, như tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, yêu cầu về môi trường và khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế thế giới.

Sự quan tâm của đông đảo khách tham quan đối với các sản phẩm của Lasuco Group tại triển lãm là tín hiệu tích cực mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Tham gia Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026” (Viet Nam International Sourcing 2026), Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco Group) tiếp tục cho thấy hướng đi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển các sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Không gian trưng bày của Lasuco tạo dấu ấn bằng cách kết hợp giữa giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm tương tác và dùng thử, qua đó giúp người tiêu dùng cũng như các đối tác có cái nhìn trực quan hơn về quá trình đổi mới của một doanh nghiệp có nền tảng từ ngành mía đường. Từ những sản phẩm quen thuộc như Đường Lam Sơn, Dưa vàng Kim Hoàng Hậu, Cam Valencia..., Lasuco Group giới thiệu tới khách hàng nhiều dòng sản phẩm được phát triển trên cơ sở kết hợp nguồn nguyên liệu tự nhiên với thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất.

Đáng chú ý là các sản phẩm nước mía tươi đóng lon với nhiều hương vị như mía tươi hồng sâm, tắc, dứa, đào, cam sả; sữa gạo lứt; Nước dinh dưỡng tế bào mía Mitaji; Sữa gạo lứt giàu Protein Ojita. Những sản phẩm này cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy phát triển sản phẩm của doanh nghiệp: không dừng ở khai thác giá trị nguyên liệu nông nghiệp, mà hướng tới chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Chủ động hội nhập, hướng tới phát triển xanh và bền vững. Trong xu thế các thị trường quốc tế ngày càng coi trọng tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị bền vững, doanh nghiệp Việt Nam đang phải thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất. Những yêu cầu về chuyển đổi xanh, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG đang dần trở thành điều kiện quan trọng để sản phẩm có thể đi xa. Viet Nam International Sourcing 2026 vì vậy không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, mà còn đặt doanh nghiệp trước yêu cầu phải nâng cao năng lực cạnh tranh một cách thực chất. Thông qua các diễn đàn, hội thảo chuyên sâu và chương trình kết nối trực tiếp, doanh nghiệp có điều kiện cập nhật xu hướng thị trường, nắm bắt yêu cầu của các nhà phân phối, đồng thời tìm kiếm những cơ hội hợp tác dài hạn. Đối với Lasuco Group, việc tham gia sự kiện là dịp quảng bá sản phẩm, thương hiệu, nhưng quan trọng hơn là khẳng định hướng phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sản phẩm và khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp. Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực sản xuất mía đường của Thanh Hóa, Lasuco Group đang tiếp tục tập trung đầu tư vào khoa học, công nghệ; sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh để xây dựng thương hiệu theo hướng xanh và bền vững. Từ một nhà máy đường hình thành cách đây 45 năm, Lasuco Group đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Thước đo không chỉ nằm ở sản lượng hay quy mô sản xuất, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng tạo ra giá trị mới từ nông nghiệp, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các sản phẩm của Lasuco Group ngày càng được thế giới ưu chuộng.

Sự hiện diện tại Viet Nam International Sourcing 2026 vì thế không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại. Đây còn là bước đi để Lasuco Group giới thiệu một diện mạo mới của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam: lấy nguyên liệu Việt Nam làm nền tảng, lấy khoa học - công nghệ làm động lực, lấy chất lượng và phát triển bền vững làm hướng đi, từng bước đưa những giá trị được tạo dựng từ nông nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Nguyễn Lương