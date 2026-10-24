Lan tỏa tình yêu đất nước qua mô hình “Đường cờ Tổ quốc”

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” ở xã Hồ Vương không chỉ mang đến diện mạo mới cho các thôn, mà còn tạo sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước với mỗi người dân địa phương.

Người dân thôn Giáp Ngoại xã Hồ Vương hoàn thành tuyến “Đường cờ Tổ quốc”.

Tuyến đường chính dài hơn 1,1km chạy dọc thôn Bái Nại hiện rợp bóng của 220 lá cờ Tổ quốc, đây là kết quả từ mô hình “Đường cờ Tổ quốc” vừa được địa phương hoàn thành. Công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn, giáo dục truyền thống yêu nước và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, mà còn tạo động lực thiết thực trong phong trào XDNTM tại cơ sở.

Ông Mai Văn Hiểu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bái Nại, cho biết: "Để có được hình ảnh đường cờ trang nghiêm ấy là cả một câu chuyện về sự đồng lòng. Bởi bà con trong thôn đã gác lại việc riêng, tự nguyện góp hàng trăm ngày công lao động để dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang lề đường, lắp đặt cột cờ. Còn đối với con em xa quê của thôn thì ủng hộ kinh phí để công trình sớm hoàn thiện”.

Chỉ sau hơn 1 tuần phát động, công trình “Đường cờ Tổ quốc” ở thôn Bái Nại đã hoàn thành. Mô hình có tổng kinh phí 80 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa do Nhân dân địa phương và con em xa quê tự nguyện đóng góp. Cùng với đó, bà con trong thôn đã tham gia 146 ngày công để chỉnh trang, vệ sinh toàn tuyến đường. Việc hoàn thành công trình không chỉ thắt chặt tình đoàn kết xóm giềng, minh chứng cho hiệu quả từ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Bà Đặng Thị Uyên, người dân thôn Bái Nại chia sẻ: “Khi Đường cờ Tổ quốc hoàn thành, bà con trong thôn ai nấy đều rất phấn khởi. Nhìn tuyến đường rợp bóng cờ đỏ, chúng tôi càng thêm tự hào và nhân lên tình yêu quê hương, đất nước”.

Từ sự thành công của “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Bái Nại đang tạo sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn xã Hồ Vương. Đến nay, các thôn Đông Sơn, Giáp Ngoại, Đông Bắc, Đông Biên... cũng đã hoàn thành các tuyến đường cờ Tổ quốc dài hàng nghìn mét mỗi thôn. Hiện xã Hồ Vương đang hướng tới xây dựng các tuyến đường cờ từ trục đường chính đến ngõ xóm, với mục tiêu toàn xã có khoảng 15km đường cờ trong năm 2026. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng một vùng quê ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và giàu văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồ Vương, cho biết: “Việc phát động xây dựng Đường cờ Tổ quốc tại 13/13 thôn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn các khu dân cư, góp phần vào mục tiêu chung là xây dựng Hồ Vương thành xã NTM trong năm 2026”.

Sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ làm đẹp cảnh quan làng quê Hồ Vương, mà còn tạo động lực tinh thần, thắt chặt sức mạnh đoàn kết trong phong trào XDNTM.

Bài và ảnh: Lê Hòa