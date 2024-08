Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các tổ chức hội (cựu chiến binh, nông dân, LHPN) trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) đã thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Công an thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân.

Với phương châm chủ động, tích cực, phòng ngừa là chính, lực lượng công an và các cấp hội trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, hội viên về truyền thống cách mạng của dân tộc, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, âm mưu, phương thức thủ đoạn chống phá, chia rẽ kích động của các thế lực thù địch nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng Nhân dân. Đồng thời, tích cực vận động hội viên phát hiện và đấu tranh với các luận điệu, hành vi sai trái, phản động, phá hoại của các thế lực phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên phổ biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi, thủ đoạn mới của tội phạm, nâng cao cảnh giác, hướng dẫn cán bộ, hội viên cung cấp các thông tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, lực lượng công an và các cấp hội cơ sở đã phối hợp tuyên truyền để các hội viên vận động người thân tham gia công tác bảo đảm ANTT, ký cam kết gia đình không có hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; đồng thời xây dựng nội quy, quy ước về ANTT, lập hòm thư tố giác, tổ chức phát phiếu tố giác tội phạm đến các chi hội và từng gia đình.

Bên cạnh đó, lực lượng công an và các cấp hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Theo đó, hệ thống các mô hình, điển hình tiên tiến được tập trung chỉ đạo xây dựng, nhân rộng theo đúng quy trình, hoạt động đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì hiệu quả hoạt động 749 mô hình và được nhân rộng tại 4.494 điểm. Trong đó, nhiều mô hình thu hút hội viên cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ tham gia góp phần lan tỏa trong đời sống cộng đồng, trở thành điển hình tiên tiến, đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Cựu chiến binh tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi”; mô hình “Cựu chiến binh tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình”; mô hình “Không có con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của hội LHPN; mô hình “Dòng họ không có người phạm tội và tệ nạn xã hội” của hội nông dân...

Cùng với đó, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các cấp hội tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện, tự giác tham gia. Ngoài ra, các cấp hội đã phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ an ninh Nhân dân, tổ thanh tra Nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ở cơ sở. Trong giai đoạn 2019- 2024, các cấp hội chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia hòa giải 2.970 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; cảm hóa, giáo dục 9.763 người lầm lỗi trở về địa phương làm ăn lương thiện, 2.532 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến. Các cấp hội cũng đã cung cấp cho lực lượng chức năng 5.789 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT; tham gia tố giác 354 vụ với 648 đối tượng giúp cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý; trực tiếp tham gia phối hợp đấu tranh, xử lý 643 vụ với 692 đối tượng; tổ chức vận động 52 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các cấp hội đã tạo sự chuyển biến và khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời chủ động ngăn ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, tạo môi trường ổn định, an toàn thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương