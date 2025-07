Toàn tỉnh có 4.351 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh là 4.351 tổ với tổng số 13.053 thành viên. Cụ thể như sau:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2025, thay thế Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

NDS