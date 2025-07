Cẩm Tân giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở

Những năm qua, Công an xã Cẩm Tân đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu đề ra những giải pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã.

Xác định giữ vững ANTT có vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Công an xã Cẩm Tân đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhân rộng các mô hình: “Camera ANTT”, “Đường cờ Tổ quốc”, “Xã không ma túy”, "Trường học an toàn giao thông”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ ANTT. Thường xuyên chia sẻ các bài tuyên truyền, giáo dục pháp luật qua zalo của các thôn và trang fanpage của công an xã. Lực lượng công an xã chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

6 tháng đầu năm 2025, Công an xã Cẩm Tân đã phát hiện và xử lý 4 vụ với 8 đối tượng đánh người gây thương tích; gọi hỏi răn đe hơn 180 lượt đối tượng trong diện quản lý. Phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành 390 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 1.500 lượt người tham gia. Tổ chức cho hơn 5.000 hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện 26 lượt tuyên truyền pháp luật với hơn 1.600 lượt người tham gia.

Tình hình ANTT trên địa bàn xã Cẩm Tân có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ phạm pháp được kéo giảm hàng năm; các vụ việc được xử lý đúng người, đúng pháp luật. Qua đó, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Ông Bùi Văn Thượng, người dân thôn Phi Long, cho biết: "Nhờ có lực lượng công an xã ngày đêm bám địa bàn, người dân chúng tôi yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Công an xã còn tuyên truyền, động viên Nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn khi người dân cần".

“Phát huy những kết quả đạt được, Công an xã Cẩm Tân tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”” - Trung tá Lê Huy Hải, Trưởng Công an xã Cẩm Tân, chia sẻ.

