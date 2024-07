Mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hoá đã thành lập 4.351 Tổ bảo vệ ANTT tại các thôn, tổ dân phố thuộc 558 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi Tổ bảo vệ ANTT được bố trí 3 thành viên; các thành viên được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo mức do HĐND tỉnh quyết định.

Lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của huyện Thiệu Hoá ra quân diễu hành trong ngày ra mắt. Ảnh: Quốc Hương

Ngày 18/6/2024, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, Tổ bảo vệ ANTT được thành lập ở mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của pháp luật. Mỗi Tổ bảo vệ ANTT được bố trí 3 thành viên, gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên.

Mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể, như sau:

Đối với mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng được áp dụng theo bảng sau:

STT Chức danh Thôn, tổ dân phố loại 1 (Hệ số so với lương cơ sở) Thôn, tổ dân phố loại 2, loại 3 (Hệ số so với lương cơ sở) 1 Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT 0,7 0,65 2 Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT 0,65 0,6 3 Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT 0,6 0,56

Đối với mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện: Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn bằng 10% đối với các đối tượng khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ.

Mức hỗ trợ tiền đóng BHYT: Hỗ trợ mức đóng bằng 50% mức đóng BHYT của người thứ tư đối với hộ gia đình quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Ngoài ra, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được nhận tiền bồi dưỡng.

Mức tiền bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được bồi dưỡng 50.000 đồng/người/đêm nhưng không quá 200.000 đồng/người/tháng.

Mức tiền bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi làm nhiệm vụ ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 300.000 đồng/người/tháng.

Mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được bồi dưỡng 50.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 300.000 đồng/người/tháng.

Về chế độ, chính sách, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhưng chưa tham gia BHYT, BHXH, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương phải điều trị tại cơ sở y tế (kể cả các trường hợp tái phát) thì được hỗ trợ thanh toán 40% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện; trường hợp chết trong khi thực hiện nhiệm vụ, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, mai táng phí bằng 10 lần mức hỗ trợ hàng tháng.

Các nội dung khác cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm (bao gồm: Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do địa phương tổ chức; các khoản chi khác theo quy định của pháp luật).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024.

Việt Hương