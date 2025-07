Vụ 13,5 tấn chân gà ngâm hóa chất: Thưởng nóng Công an phường Sầm Sơn

Đảng ủy, HĐND, UBND phường Sầm Sơn vừa tổ chức trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an phường Sầm Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phát hiện, bắt giữ 13,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc ngâm hóa chất.

Cấp ủy, chính quyền phường Sầm Sơn trao thưởng cho Công an phường.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra tại kho hàng thuộc Công ty TNHH Thanh Bình Gold, địa chỉ Cảng Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Diệu Hằng, sinh năm 1990 và chồng là Đàm Văn Dần, sinh năm 1986, cùng ở Hải Phòng, là chủ lô hàng (chân gà) đang hướng dẫn công nhân sơ chế chân gà để bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng hóa gồm 13,5 tấn chân gà đông lạnh cùng toàn bộ số hóa chất sử dụng để sơ chế chân gà.

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, phường Sầm Sơn quyết định thưởng nóng cho Công an phường Sầm Sơn số tiền 30 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng Công an phường trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Công an phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lập nhiều thành tích, chiến công hơn nữa, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thái Thanh (CTV)