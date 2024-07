Xã Cẩm Phú giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Cẩm Phú là xã đặc biệt khó khăn của huyện Cẩm Thủy. Toàn xã có 1.503 hộ với hơn 5.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 76% dân số. Do địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều địa phương nên trên địa bàn xã luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Cẩm Phú đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về ANTT, không để vụ việc kéo dài, phát sinh điểm nóng...

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, Nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là lực lượng công an xã Cẩm Phú, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát; các vụ việc được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an xã Cẩm Phú đã xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ với 14 đối tượng; gọi hỏi răn đe 72 lượt đối tượng trong diện quản lý. Hiện xã Cẩm Phú đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc Tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 100% khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, Công an xã Cẩm Phú đã xây dựng thành công các mô hình ANTT, như: “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Camera với an ninh trật tự”, “Tổ an ninh trật tự”, “Tổ an ninh xã hội”. Tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra Nhân dân. 6 tháng năm 2024 Công an xã Cẩm Phú đã tổ chức hơn 76 cuộc tuần tra vũ trang với hơn 288 lượt người tham gia.

Ông Lâm Phương Huy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú, cho biết: Để giữ vững ANTT, thời gian tới xã Cẩm Phú tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Cẩm Phú phát triển.

