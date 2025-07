Tổng kiểm soát vận tải toàn quốc: Không có vùng cấm, siết chặt từ bến bãi

Từ ngày 25/7, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên cả đường bộ và đường thủy.

Đây là chiến dịch quy mô lớn do Cục CSGT (Bộ Công an) chủ trì, nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải, chấn chỉnh các vi phạm kéo dài, gây mất an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hiện nay còn nhiều bất cập, nhất là ở các “nguồn phát sinh vi phạm” như bến bãi, cảng, khu vực tập kết hàng hóa. Việc kiểm soát từ gốc chưa hiệu quả, dẫn tới nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) vẫn diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng.

Tổng kiểm soát vận tải toàn quốc với trọng tâm là xe khách, xe tải lớn và tuyến đường thủy.

Chiến dịch tổng kiểm soát lần này hướng đến mục tiêu nắm chắc tình hình hoạt động vận tải; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của chủ phương tiện, lái xe, tổ chức kinh doanh vận tải; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Trên đường bộ, CSGT sẽ tập trung vào các loại xe ô tô kinh doanh vận tải như xe khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe sơ-mi rơ-moóc, xe chở vật liệu xây dựng, xe tải chạy tuyến đường dài... Đây là nhóm phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các điều kiện hoạt động như thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình tài xế, lịch trình hoạt động... đồng thời khai thác dữ liệu để phát hiện hành vi vi phạm như dùng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn, dừng đỗ đón trả khách sai quy định, lái xe quá giờ...

Với người điều khiển phương tiện, trọng tâm kiểm tra là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, đi sai làn đường, vượt ẩu, không tuân thủ đèn tín hiệu, không nhường đường... Những lỗi này được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đối với đường thủy, CSGT sẽ tăng cường kiểm soát trên các tuyến vận tải hàng hóa, hành khách trọng điểm, cảng biển, cảng cá, bến hành khách, các điểm du lịch, lễ hội, vui chơi giải trí trên sông, hồ có lưu trú qua đêm... Các tổ công tác sẽ kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện, bằng cấp của thuyền viên, giấy phép kinh doanh vận tải, thiết bị cứu sinh...

Cục CSGT cho biết, lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát. Các tổ công tác được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ hiện đại nhằm phát hiện, ghi nhận và xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm.

Trường hợp không thể dừng phương tiện để kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng sẽ áp dụng hình thức xử phạt “nguội” thông qua hệ thống giám sát, hình ảnh trích xuất từ camera và thiết bị kỹ thuật.

Chiến dịch lần này cũng đặt ra yêu cầu cao về tính công khai, minh bạch, tuyệt đối “thượng tôn pháp luật”, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ và vi phạm có tính hệ thống. Đồng thời, CSGT sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động lái xe, chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Không chỉ là một đợt xử lý vi phạm quy mô lớn, kế hoạch tổng kiểm soát còn là bước khảo sát thực trạng quan trọng để ngành công an và các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá hiệu quả quản lý vận tải hiện nay. Từ đó, phát hiện các bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật, đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Thông qua chiến dịch này, ngành công an kỳ vọng tạo ra chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chủ phương tiện và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, lập lại trật tự, kỷ cương trên các tuyến giao thông huyết mạch của đất nước.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc