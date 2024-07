Đảm bảo an ninh trật tự ở thị trấn Hồi Xuân

Thị trấn Quan Hóa sau khi sáp nhập với xã Hồi Xuân đã đổi tên thành thị trấn Hồi Xuân, có diện tích tự nhiên 72,81km2, 1.816 hộ, gần 8.000 nhân khẩu. Do địa bàn rộng, giáp ranh nhiều địa phương nên luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng Công an thị trấn Hồi Xuân theo dõi hệ thống camera an ninh trên địa bàn.

Đại úy Phạm Văn Hào, Trưởng Công an thị trấn Hồi Xuân cho biết: Để giữ vững ANTT, an toàn xã hội (ATXH), góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngay từ đầu năm 2024, công an thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề về đảm bảo ANTT; xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn về trật tự ATXH"; phát huy các tổ hòa giải giải quyết các mâu thuẫn trong quần chúng Nhân dân, không để phát sinh phức tạp, vụ việc vi phạm pháp luật; tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả mô hình “Giúp đỡ người lầm lỡ, tái hòa nhập cộng đồng”.

Đồng thời tăng cường công tác nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn quản lý, phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện “4 cùng” với Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” qua hội nghị tại các khu phố, nhà trường, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến đông đảo người dân; tuyên truyền cá biệt cho 521 người. Cùng với đó, lực lượng công an thị trấn còn tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội facebook, zalo, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua đường dây nóng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng. Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thị trấn Hồi Xuân đã ngăn ngừa 4 vụ lừa đảo qua mạng xã hội, người dân tự chủ động phòng tránh 12 vụ. Từ năm 2022 đến nay, Công an thị trấn Hồi Xuân đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm”. Đến nay, đã vận động nguời dân giao nộp 100 khẩu súng tự chế và công cụ nguy hiểm. Bên cạnh đó, Công an thị trấn Hồi Xuân còn thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Quan Hóa tổ chức tuần tra vũ trang trong tất cả các ngày trong tuần, qua đó nhắc nhở 120 trường hợp trong việc quản lý tài sản, các quán karaoke, quán ăn đêm hoạt động đúng thời gian quy định.

Do chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ và tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và Nhân dân, nên tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân luôn đảm bảo, số lượng vụ án giảm dần theo từng năm. 6 tháng năm 2024, Công an thị trấn Hồi Xuân chỉ tiếp nhận và giải quyết 3 vụ án, với 3 đối tượng (giảm 4 vụ so với cùng kỳ). Từ những việc làm hiệu quả, thiết thực của Công an thị trấn Hồi Xuân đã góp phần đảm bảo ANTT, ATXH, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Khánh Linh