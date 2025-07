Công an phường Đông Quang tuần tra đêm bảo vệ bình yên cho Nhân dân

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh về ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, với quyết tâm và mục tiêu giữ vững an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, chỉ sau 2 ngày ra quân tuần tra kiểm soát, Công an phường Đông Quang đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ trộm cắp chó, vận động Nhân dân giao nộp 2 khẩu súng, giải tán nhiều thanh thiếu niên tụ tập đông người...

Công an phường Đông Quang triển khai phương án kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm.

Phường Đông Quang được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quảng Thắng và các xã Đông Vinh, Đông Quang, Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam và phần còn lại của phường An Hưng trước đây. Phường có quy mô dân số đông, diện tích rộng, giáp ranh với nhiều xã, phường khác trong tỉnh nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là vào ban đêm.

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường Đông Quang đã phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng nòng cốt khác tổ chức lực lượng tuần tra, tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính, vừa tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vừa phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm. Công an phường chủ động phối hợp với Công an các địa bàn giáp ranh để tiến hành tuần tra, kiểm soát liên thông, đồng bộ, khép kín địa bàn.

Công an phường Đông Quang tuần tra, kiểm soát phối hợp tuyên truyền nhắc nhở Nhân dân tự giác chấp hành quy định pháp luật.

Thượng tá Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Đông Quang cho biết, để bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền phường huy động các lực lượng cùng tham gia với lực lượng Công an để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Riêng đối với lực lượng Công an, mỗi đêm sẽ huy động 5 tổ tuần tra với khoảng 30 người tham gia, gồm lực lượng Công an và bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý kịp thời các vụ việc không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự, được người dân ủng hộ.

Với tinh thần quyết liệt và chủ động, sự đồng tình hỗ trợ của Nhân dân, chỉ sau 2 ngày đầu ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, Công an phường Đông Quang đã phát hiện, bắt giữ 01 vụ trộm cắp chó, vận động Nhân dân giao nộp 2 khẩu súng, giải tán nhiều thanh thiếu niên tụ tập và giúp 6 gia đình bảo vệ tài sản.

Công an phường Đông Quang tuần tra ban đêm phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng chuyên trộm cắp chó.

Hoạt động tuần tra kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Thái Thanh (CTV)