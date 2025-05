Lan tỏa hình ảnh đẹp qua mô hình “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Trung ương Đoàn đã triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Thông qua cuộc vận động, nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong định hướng, giáo dục của mỗi đoàn viên, thanh niên sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động hiến máu cứu người đã tạo sức lan tỏa về những hình ảnh đẹp, nhân văn trong xã hội.

Tối 5/5/2025 nhận được thông tin từ Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu cứu chữa cho một bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau kiểm tra, rà soát và thông tin đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia hiến máu, Hạ sĩ Đỗ Đức Hòa công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh là người có nhóm máu phù hợp đã nhanh chóng có mặt và tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân Hà Văn Dưỡng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Chung (Mường Lát). Sau khi nhận được nguồn máu bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời, sức khỏe của anh đã dần hồi phục.

Trước đó, ngày 2/5/2025 bà Trần Thị Ngào ở huyện Triệu Sơn bị xuất huyết dạ dày dẫn đến mất máu trầm trọng, cần được truyền máu trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi nắm được thông tin chia sẻ của gia đình bệnh nhân thông qua câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” của Trại tạm giam Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã kêu gọi các thành viên trong câu lạc bộ huy động 4 đồng chí là Trung sĩ Cao Sỹ Sáng, Hạ sĩ Vũ Ngọc Tuấn, Hoàng Quốc Hùng và Phạm Ngọc Sơn là những người có nhóm máu phù hợp với bệnh nhân đến bệnh viện hiến máu giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Hành động đẹp của các chiến sĩ công an Trại tạm giam Công an tỉnh đã được lan tỏa, nhân rộng trên các trang của tổ chức đoàn, để lại những bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Đây cũng chính là hành động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động nhằm mục đích chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt, hình ảnh đẹp, câu chuyện đẹp, lối sống nhân văn, tạo ra xu hướng tích cực trên mạng xã hội về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh cho biết: Trước sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội và sự lan truyền của thông tin xấu, độc, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được triển khai thường xuyên tại các cấp bộ đoàn đã và đang giúp cho thông tin tốt được lan tỏa nhanh hơn và góp phần nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên. Trong đó, đáng chú ý, các thông tin chính thống, giá trị sống đẹp, hình ảnh tích cực... luôn được ưu tiên chia sẻ khi đã kiểm chứng và xác thực nguồn.

Đặc biệt, để các thông tin tích cực được lan tỏa sâu rộng, Tỉnh đoàn đã thành lập fanpage “Tuổi trẻ Thanh Hóa”, trong đó có chuyên mục “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” đã thu hút lượng lớn người theo dõi, truy cập. Đến nay, fanpage này vẫn được duy trì hoạt động và thường xuyên đăng tải những câu chuyện, hình ảnh đẹp trong xã hội, các gương điển hình, các công trình phần việc của tuổi trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên.

Để cuộc vận động tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thẩm thấu vào nhận thức, thói quen của giới trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh nhấn mạnh: Với phương châm “mưa dầm, thấm sâu” mỗi tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên cần có cách tiếp cận, gần gũi, chân thực, nắm bắt nhu cầu, tâm lý, phù hợp với các đối tượng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những câu chuyện đẹp trong đời sống hàng ngày, có sức hấp dẫn, lan tỏa tích cực trong cộng đồng thông qua nhiều kênh khác nhau để lan tỏa cái tốt, cái đẹp ra cộng đồng.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt