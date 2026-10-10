Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Kỷ niệm 40 năm Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội

An Thư
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/10, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc.

Kỷ niệm 40 năm Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc.

Kỷ niệm 40 năm Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Hội Văn nghệ sĩ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội.

Năm 1986, Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội được thành lập với tên gọi ban đầu là Ban liên lạc các nhà văn đồng hương xứ Thanh tại Hà Nội.

Từ buổi đầu thành lập với vài chục thành viên, đến nay, sau 40 năm phát triển, Hội đã có trên 200 hội viên, bao gồm các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhiếp ảnh, nhạc sĩ, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn và nhà báo.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội qua các thời kỳ, Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú trong sáng tác và biểu diễn, mỗi năm cho ra đời hàng trăm tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng.

Kỷ niệm 40 năm Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Qua 4 thập niên, các thế hệ hội viên đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Hơn 20 hội viên được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật, hơn 40 hội viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú....

Hành trình 40 năm ra đời và phát triển sẽ tạo động lực mạnh mẽ để trong thời gian tới, Hội Văn nghệ sỹ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội tiếp tục đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng nền văn học - nghệ thuật, báo chí của quê hương Thanh Hóa cũng như cả nước.

An Thư

Từ khóa:

#Xứ Thanh #Nhà báo #Văn nghệ sỹ #Thủ đô Hà Nội #Lễ kỷ niệm #Hồ Chí Minh #40 năm #Nghệ thuật #Không khí #thành lập

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách năm 2026

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách năm 2026

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Với đà tăng trưởng tích cực từ đầu năm đến nay, du lịch Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội hoàn thành sớm mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách trong năm 2026. Chặng đường “nước rút” đòi hỏi các địa phương, điểm đến và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt...
Du lịch số thay đổi cách tham quan, trải nghiệm

Du lịch số thay đổi cách tham quan, trải nghiệm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch, thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo, số hóa và gắn mã QR tại các điểm đến, không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí hoạt động cho các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, mà còn...
Ra mắt các câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê

Ra mắt các câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Tối 8/10, UBND phường Đông Sơn tổ chức Lễ ra mắt các câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê. Đây là hoạt động cụ thể hóa Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời mở thêm không gian để di sản...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh