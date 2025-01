Kịp thời dập tắt đám cháy tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Trưa 13/1, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Khói bao trùm trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khói bất ngờ bốc lên mạnh ở phòng họp A, trụ sở Ủy ban dân dân tỉnh Bình Phước (đường 6/1, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài), sau đó ít phút ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã điều 5 xe chữa cháy, xe thang và huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đồng Xoài và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát tại một phòng họp trong trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Sau 15 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng có mặt, chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm cháy là giữa trưa, hết giờ làm việc nên chỉ còn một vài người trong trụ sở. Một số người sau khi phát hiện cháy đã thoát ra từ các hành lang bên cạnh nên không bị ảnh hưởng gì.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, vụ cháy không đáng kể, tuy nhiên, do cháy ở phòng họp A, có nhiều rèm, vải, mút, thảm trải bàn và thảm trải sàn nên khi cháy tạo ra khói ám đen bốc ra ngoài, khiến người dân chú ý, tưởng cháy lớn.

Thiệt hại là các vật dụng trong phòng họp A, khoảng 40m2 gồm bàn ghế, rèm, trải bàn,.. Không thiệt hại về người.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, nguyên nhân ban đầu rất có thể do chập điện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Báo Nhân Dân