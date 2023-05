Thọ Xuân đầu tư kết cấu hạ tầng công nghiệp, cụm công nghiệp

Trong lộ trình phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp (CN, CCN), huyện Thọ Xuân xác định việc đầu tư kết cấu hạ tầng được xem là khâu đột phá. Vì vậy, huyện đã và đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng.

Công nhân làm việc tại Nhà máy may Speed Motion, xã Xuân Minh.

Để đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển CN, CCN, Thọ Xuân đã và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng sạch bàn giao mặt bằng để triển khai đầu tư dự án và các CCN, như: CCN Xuân Lai, CCN Thọ Minh, CCN Thọ Nguyên. Huyện lồng ghép các chương trình, dự án của tỉnh, của huyện đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các CCN như: Tuyến đường nối thị trấn Thọ Xuân với tuyến đường nối 3 Quốc lộ 217, 45 và 47 tại xã Nam Giang (CCN Thọ Nguyên); tuyến đường nối Quốc lộ 47C đến Khu di tích Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần, xã Xuân Hòa (CCN Xuân Hòa - Thọ Hải). Huyện cũng đã nâng cấp, cải tạo tuyến đường 506B đoạn từ thị trấn Lam Sơn đến xã Xuân Tín (CCN Thọ Minh và CCN Xuân Tín- Phú Xuân); tuyến đường nối 3 Quốc lộ 217, Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 (CCN Trường Xuân với CCN Neo). Bên cạnh đó, huyện đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư các CCN thu hút các dự án đầu tư vào CCN, tránh phá vỡ quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng. Ngoài ra, huyện cũng phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để triển khai đầu tư hạ tầng Khu CN Lam Sơn - Sao Vàng theo lộ trình.

Để tạo động lực cho việc đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng CN, CCN, huyện Thọ Xuân đã ban hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển CN, CCN. Theo đó, giai đoạn 2022-2025, huyện dự kiến dành 35 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào CCN gồm các hạng mục, như đường giao thông (quy mô mặt đường từ 7,5m đến 10,5m) hoặc điện phục vụ sản xuất từ đường trục chính vào cổng CCN, với mức hỗ trợ tối đa lên tới 5 tỷ đồng/CCN. Huyện cũng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào CCN, mức hỗ trợ từ 50 đến 150 triệu đồng/cơ sở. Ngoài ra, địa phương còn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật làng nghề; hỗ trợ duy trì, khôi phục và phát triển nghề truyền thống, làng nghề.

Việc chú trọng đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đã và đang góp phần giúp huyện thu hút 17 dự án CN vào địa bàn. Trong đó, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 dự án, gồm: Nhà máy may Speed motinon tại xã Xuân Minh và Nhà máy may Thọ Xuân Corporation tại xã Tây Hồ; 15 dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, giải phóng mặt bằng và đang thi công, điển hình như nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu; mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Minh Anh Thọ Xuân; xưởng sản xuất thiết bị phục vụ chăn nuôi và đồ gia dụng... Đối với CCN, huyện đã có 3 CCN đã được thành lập đang được chủ đầu tư tích cực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công, gồm: CCN Xuân Lai, CCN Thọ Minh và CCN Thọ Nguyên.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Lý Đình Sỹ: Việc đầu tư kết cấu hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá đối với lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và phát triển CN, CCN nói riêng. Giai đoạn 2022-2025, huyện tiếp tục tập trung cao vào việc đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn. Riêng vấn đề đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng phát triển CN, CCN, huyện sẽ tiếp tục phối hợp tốt với chủ đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm khởi công, đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn. Đồng thời, tạo điều kiện, kịp thời nắm bắt, giải quyết, đề nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hồ sơ, thủ tục thuê đất xây dựng, để sớm khởi công, đưa vào hoạt động đối với các dự án CN như: Nhà máy Sản xuất, chế biến tinh bột nghệ Nhật Long; Nhà máy may Thọ Lộc Enterprise; cơ sở lắp ráp và sản xuất các thiết bị đồ gia dụng tổng hợp Gia Huy; xưởng cán tôn, thép hình, thép xây dựng Thịnh Đạt; Nhà máy may xuất khẩu tại xã Thọ Hải...

Bài và ảnh: Hương Thơm