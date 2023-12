Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị

Là đô thị du lịch trẻ năng động, do đó, bên cạnh việc khai thác các tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội, TP Sầm Sơn cũng đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đô thị, xem đây là tiền đề cho phát triển bền vững.

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh khang trang cho đô thị Sầm Sơn.

Để tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, thời gian qua, TP Sầm Sơn luôn quan tâm và thực hiện kịp thời công tác rà soát, cập nhật quy hoạch chung thành phố đến năm 2040. Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 20/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức lập, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong đó, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ 2 quy hoạch, phê duyệt 1 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu F - Khu nông nghiệp công nghệ cao, dân cư hiện trạng đô thị mới và các công trình đầu mối TP Sầm Sơn; điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số dự án khu dân cư, tái định cư (TĐC) (khu TĐC Châu Chính; khu TĐC Đồng Côi, Đồng Bến; khu TĐC Đồng Me; khu dân cư, TĐC cánh đồng Sông Đông; khu TĐC Tây Bắc sông Rào; khu TĐC Bắc mặt bằng 90, xã Quảng Đại...).

Xác định quản lý đô thị là nhiệm vụ trọng tâm nên thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời, triển khai các đợt cao điểm về xử lý vi phạm sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn; tổ chức rà soát, xác định vị trí các “điểm đen” tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ để kịp thời bổ sung hệ thống biển báo... Cùng với đó, thực hiện chỉnh trang đô thị, triển khai các phương án quản lý bãi trông giữ xe và tổ chức giao thông phục vụ du lịch hè; phương án quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe xích lô... Công tác quản lý các chợ tạm, chợ cóc tiếp tục đạt hiệu quả tích cực, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, giải tỏa chợ cóc, tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn...

Công tác quản lý trật tự xây dựng được thành phố thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Kết quả, năm 2023 đã cấp 955 giấy phép xây dựng; tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 1 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn phường Quảng Cư. Kiểm tra, lập biên bản, tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính 69 trường hợp (7 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng và 62 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ)..., góp phần lập lại trật tự xây dựng, cũng như tạo dựng cảnh quan đô thị sáng - đẹp.

Song song với đó, để xây dựng hình ảnh đô thị xanh - sạch, công tác quản lý tài nguyên, môi trường luôn được thành phố quan tâm. Trong đó, quản lý đất đai tiếp tục đạt được hiệu quả tích cực; việc đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản đáp ứng tiến độ trong điều kiện tình hình thị trường bất động sản trầm lắng. Cụ thể, thành phố đã tổ chức đấu giá khu xen cư Thọ Văn, phường Quảng Thọ; hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu giá dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và Quảng trường biển xã Quảng Hùng, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định... Ngoài ra, thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 435 hộ gia đình, cá nhân (trong đó, TĐC là 307 hộ; công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 77 hộ; chuyển mục đích sử dụng đất cho 51 hộ).

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư thì công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải đi trước một bước, do đó thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm. Đồng thời, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án. Công tác thẩm định các hồ sơ liên quan đến GPMB được đẩy nhanh, nhất là một số dự án trọng điểm như dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn; dự án khu đô thị Quảng trường biển; dự án khu vui chơi giải trí Nam Sông Mã; dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Sông Đơ; dự án khu đô thị biển Đông Á...

Công tác ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường GPMB, phương án bố trí TĐC tại các dự án được thực hiện đảm bảo theo quy định. Tính đến cuối tháng 12/2023, thành phố đã tổ chức đo đạc, kiểm đếm 71 ha, đạt 115% so với kế hoạch; lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 70 ha, đạt 113% so với kế hoạch và tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB được 63,3 ha, đạt 103% so với kế hoạch, vượt chỉ tiêu GPMB theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Trong nhiều kết quả đạt được, một sự kiện nổi bật của công tác tác quản lý đô thị năm 2023, đó là ngày 9/11/2023, thành phố đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 442/NQ-HĐND, ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh về đặt tên Đại lộ Đông Sơn, TP Sầm Sơn. Đại lộ này là một điểm nhấn thuộc tổ hợp dự án Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn. Được đánh giá là một trong những đại lộ lớn và đẹp nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay, việc đưa vào khai thác đại lộ này đã và đang tạo ra một điểm đến mới, hấp dẫn du khách khi về với Sầm Sơn bốn mùa.

