Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ và phát triển rừng

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR&PCCCR), Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hằng năm, đơn vị chủ động ký kết công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, MTTQ huyện Thường Xuân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp. Đồng thời, hạt phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và các cơ quan, đoàn thể đứng chân trên địa bàn để tuyên truyền về công tác BVR&PCCCR và quản lý lâm sản đến cộng đồng dân cư.

Hạt Kiểm lâm Thường Xuân và Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương về an ninh rừng và PCCCR tại khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Văn Bính, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, chia sẻ: Trong những năm qua, đơn vị không chỉ tập trung phát triển lâm nghiệp, đẩy mạnh trồng rừng mà còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền quản lý BVR&PCCCR. Nhờ cách làm sáng tạo và huy động hiệu quả nhiều nguồn lực tham gia, huyện Thường Xuân đã duy trì được diện tích rừng ổn định và phát triển qua từng năm.

Hiện nay, huyện Thường Xuân có 93.298,8ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 67.320,24ha, rừng trồng 25.978,6ha. Do đặc thù địa hình và vị trí địa lý phức tạp cùng diện tích rừng rộng lớn nên công tác quản lý và BVR ở Thường Xuân luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị chức năng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạt kiểm lâm còn chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện kiện toàn ban chỉ đạo công tác quản lý, BVR. Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bố trí cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác BVR&PCCCR, và duy trì chế độ trực PCCCR 24/24 giờ trong những tháng cao điểm.

Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực về tuyên truyền, BVR&PCCCR trong năm 2024. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức được 105 hội nghị tuyên truyền với 9.748 lượt người tham gia. Trong đó tuyên truyền được 7 cuộc tại các trường học với 1.800 học sinh; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, MTTQ tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn công tác BVR&PCCCR tại xã Lương Sơn, với hơn 100 người tham dự; tổ chức 3 hội nghị tập huấn về các văn bản trong lĩnh vực lâm nghiệp và kỹ năng PCCCR cho lực lượng ở thôn, xã, thị trấn, với hơn 500 người tham dự. Tổ chức phát trên loa truyền thanh của xã, thôn, bản được 791 lần. Đơn vị cũng tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền tại 4 xã trọng điểm là Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Yên Nhân, Bát Mọt. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, công tác PCCCR, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thủ tục khai thác lâm sản, Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT về truy xuất nguồn gốc lâm sản và 9 hành vi bị cấm trong lĩnh vực lâm nghiệp ...

Song song với đó, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã tích cực phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong (Nghệ An) tuần tra, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; kiểm soát và từng bước giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư, góp phần bảo đảm an ninh rừng. Phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức 2 đợt tuần tra song phương, với 32 lượt người tham gia. Phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 cùng các lực lượng công an, quân sự, Đồn Biên phòng Bát Mọt và chính quyền các địa phương, chủ rừng tổ chức 502 lần tuần tra với 2.309 lượt người tham gia.

Kết quả đã phát hiện xử lý 24 vụ việc vi phạm, tịch thu 15,68m3 gỗ các loại, 9 cưa xăng, 80 cá thể chim chào mào (đã thả về tự nhiên), 550kg măng nứa tươi, 6,5kg động vật rừng. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 327 triệu đồng.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế. Đơn vị cũng tranh thủ huy động thêm nhiều nguồn lực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVR&PCCCR sâu rộng hơn. Qua đó, góp phần hạn chế đối đa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tiến Đông