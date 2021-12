Huyện Như Thanh đẩy mạnh việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Như Thanh đã tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp (DN), HTX, thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp...

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Xuân Du.

Nhận thấy cây thanh long ruột đỏ là giống cây dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, người dân xã Xuân Du đã thực hiện chuyển đổi diện tích đất đồi trồng cây kém hiệu quả kinh tế sang trồng thanh long. Thời gian đầu, người dân trong xã chỉ trồng với diện tích nhỏ lẻ, do chưa nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc, quy trình bón phân nên cây chậm phát triển, quả nhỏ, vị nhạt. Trước khó khăn đó, HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Du đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chăm sóc cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời, liên kết với Công ty TNHH Phân bón Tre Xanh cung cấp phân bón có nguồn gốc, chất lượng bảo đảm cho người dân. Bên cạnh đó, để người dân yên tâm mở rộng diện tích trồng thanh long, HTX đã đứng ra thu mua hơn 90% diện tích để cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm an toàn, bếp ăn tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Ngọc Sơn, phó chủ tịch UBND xã, cho biết: Do hầu hết diện tích trồng thanh long trên địa bàn xã đều có đầu ra ổn định nên đã dần trở thành cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế của nhiều hộ dân. Bên cạnh cây thanh long, HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Du còn làm đầu mối tiêu thụ hơn 3 ha ớt cho người dân trên địa bàn xã. Từ việc hỗ trợ bao tiêu sản phẩm của HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Du đã giúp người dân trên địa bàn xã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; bên cạnh đó, nhờ ổn định đầu ra của sản phẩm nên nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Xác định việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa DN, HTX và người dân là giải pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; thời gian qua, huyện Như Thanh đã tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, như: công nghệ tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển bán tự động, sản xuất theo quy trình VietGAP. Bên cạnh đó, sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu được lai tạo bằng kỹ thuật sinh học phân tử, như: Thái Xuyên 111, LTH31, CP511, B265, NK7328, DK6919S, VS36, PSC747... Đi đôi với đó, huyện đã tích cực vận động, hướng dẫn người dân ở các địa phương thực hiện tích tụ, tập trung đất đai; hướng tới hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của huyện, như: cây trồng cung cấp thức ăn xanh cho trang trại bò sữa, cây mía nguyên liệu, cây ăn quả, dược liệu, nấm các loại, rau an toàn... Ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính khi tham gia đầu tư liên kết sản xuất nông nghiệp.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, một số trang trại chăn nuôi đã thực hiện liên kết với các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm, như: trang trại chăn nuôi lợn ngoại tại các xã Phú Nhuận, Cán Khê, Yên Lạc...; trang trại chăn nuôi gà tại các xã Mậu Lâm, Xuân Du...

Đánh giá việc thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Như Thanh, ông Vũ Hữu Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, cho biết: Từ những kết quả ban đầu của việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người dân, DN, HTX đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay diện tích sản xuất tại các địa phương vẫn còn nhỏ, lẻ, chưa hình thành được vùng sản xuất tập trung, nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng còn hạn chế. Các doanh nghiệp đầu tư thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp ít, quy mô đầu tư hạn chế... Vì vậy, thời gian tới, huyện sẽ tích cực thực hiện tích tụ, tập trung đất đai theo nhiều hình thức để thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Tăng cường tham gia các hội chợ do các bộ, ngành Trung ương, các địa phương tổ chức, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ canh tác cho lao động nông nghiệp. Đồng thời, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất nông nghiệp, thu hút DN đầu tư phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Bài và ảnh: Lê Ngọc