Hoàn thành sửa chữa, nâng cao an toàn hồ chứa nước Thung Bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Công trình hồ chứa nước Thung Bằng tại xã Cẩm Ngọc là hồ lớn của huyện Cẩm Thủy với dung tích 3,902 triệu m3 nước. Tuy nhiên, do công trình được đầu tư xây dựng từ năm 1986, nâng cấp vào năm 2008 nên các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn trong quá trình quản lý, khai thác vận hành phục vụ sản xuất.

Hạng mục cống lấy nước dưới đập hồ chứa nước Thung Bằng được sữa chữa góp phần nâng cao khả năng vận hành, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai.

Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Thanh Hóa, công trình hồ chứa nước Thung Bằng thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và vốn đối ứng của tỉnh, đã được triển khai thi công từ ngày 15-10-2021.

Tràn xả lũ hồ chứa nước Thung Bằng được sửa chữa, nâng cấp.

Khảo sát tại hiện trường thi công, chủ đầu t­ư (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) đã phối hợp với địa phương khẩn trương thực hiện công tác bồi th­ường giải phóng mặt bằng; giám sát chất lượng thi công, phối hợp với nhà thầu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, thực hiện mục tiêu trong quá trình thi công hồ Thung Bằng vẫn đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Nông nghiệp Thanh Hóa đã triển khai một số giải pháp phù hợp, ưu tiên huy động xe, máy, cán bộ, kỹ sư, công nhân; tập kết vật liệu lên công trường khắc phục khó khăn do thời tiết mưa nhiều, giá nhiên, nguyên vật liệu tăng cao, tranh thủ thời điểm thuận lợi để tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình, nên tiến độ thi công công trình khá nhanh, kỹ thuật, mỹ thuật bảo đảm.

Các hạng mục thuộc Công trình hồ chứa nước Thung Bằng được sửa chữa, nâng cấp hoàn thành cuối năm 2022.

Do yêu cầu vừa thi công vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp trong năm 2022 và bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống lụt, bão, nhà thầu đã áp dụng nhiều giải pháp hiệu quả. Cụ thể như xử lý cống lấy nước dưới đập trong điều kiện mùa mưa bão bằng công nghệ bơm vữa bê tông tự lèn và đắp chắn cửa cống trong điều kiện hạng mục công trình đã hư hỏng, rò rỉ nước; áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp để vừa thi công mái thượng lưu hồ chứa vừa tích nước phục vụ sản xuất, dân sinh, điều tiết lũ trong mùa mưa, bão bảo đảm an toàn.

Một góc hồ chứa nước Thung Bằng

Đến cuối tháng 12-2022 nhà thầu đã tổ chức thi công hoàn thành công trình hồ Thung Bằng với các hạng mục như đập đất, tràn xả lũ; đường quản lý, vận hành; nhà quản lý; cống lấy nước dưới đập… bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật.

Công trình đã phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tích trữ, cấp nước tưới cho 410 ha cây trồng vụ đông xuân năm 2023, điều tiết lũ trong mùa mưa, bão, cải tạo cảnh quan môi trường và là địa điểm tốt về du lịch sinh thái, góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.

