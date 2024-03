Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 trên các lĩnh vực Kỹ thuật - An toàn - Điều độ, Công nghệ thông tin - Kinh doanh - Dịch vụ Điện lực - Đầu tư xây dựng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết và tham luận chuyên đề về: Kỹ thuật vận hành; Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, kiểm tra giám sát mua bán điện, dịch vụ Điện lực; Viễn thông và Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số.

Nhìn lại năm 2023 song hành cùng với thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đây cũng là năm ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng tiếp tục đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức trước bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có nhiều biến động, thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhất là vào cao điểm nắng nóng mùa hè dẫn đến có thời điểm thiếu nguồn cung ứng điện... Từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ rất kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động giỏi, sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, năm 2023 Công ty đã thực hiện hoàn thành 70 dự án đầu tư xây dựng chống quá tải, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá lưới điện; hoàn thành 76 hạng mục sửa chữa... tất cả đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng công trình, kịp thời đưa vào vận hành, phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Thực hiện thí nghiệm định kỳ kết hợp bảo trì theo điều kiện và dựa trên tình trạng thiết bị cấp độ 2 cho 8 TBA và 21 đường dây 110 kV, 29 TBA trung gian, 1.752 MBA phân phối và các thiết bị kèm theo; đạt 100% kế hoạch năm. Thay định kỳ 216.574 công tơ điện tử 1 pha, bằng 227% kế hoạch, 18.085 công tơ điện tử 3 pha, bằng 136,8% kế hoạch giao; 3.239 TI, bằng 145,8% kế hoạch và 172 TU, bằng 126,4% kế hoạch giao.

Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện với 35TBA 110kV, trong đó tài sản của Điện lực là 24TBA (gồm 41MBA 110kV) có tổng dung lượng 1.780MVA, tăng 40MVA so với cùng kỳ; 30TBA trung gian (49MBA 35÷10kV) với tổng dung lượng 236,9MVA, tăng 3.6MVA so với cùng kỳ. 9.284TBA phân phối 35÷10/0,4kV với tổng dung lượng 3.210MVA, tăng 283TBA (164MVA) so với cùng kỳ. 58 đường dây 110kV có tổng chiều dài 1.031,18km, trong đó tài sản của Điện lực là 51 đường dây với tổng chiều dài 832,26 km, tăng 76.44 km so với năm 2023; 251 đường dây trung áp 10÷35KV với tổng chiều dài 7.371,52 km, tăng 52,1 km so với cùng kỳ. 12.745,91 km đường dây hạ áp trục chính, tăng 102,21 km so với cùng kỳ. Thực hiện 656 phiên công tác sửa chữa thiết bị điện Hotline, đạt 130,16 % kế hoạch giao; 1.136 phiên vệ sinh cách điện Hotline, đạt 126,22 % kế hoạch giao. Cũng trong năm, sự cố lưới điện 110kV giảm 1 vụ, trung hạ áp giảm 116 vụ so với năm 2022 và giảm 111 vụ so với kế hoạch năm 2023. Độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao. Đảm bảo an toàn trong quản lý kỹ thuật, vận hành, không để xảy ra sự cố cháy nổ, mất mát tài sản, trang thiết bị.

Cũng trong năm 2023, Công ty luôn chú trọng đến nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tính đến hết năm 2023, đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện lưới quốc gia cho 559/559 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 840.378 hợp đồng mua bán điện (771.574 hợp đồng mua điện sinh hoạt; 68.804 hợp đồng mua điện SXKD, dịch vụ) tăng 14.524 hợp đồng so với năm 2022, đạt tỷ lệ 99,8% nhu cầu sử dụng điện.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh: điện thương phẩm đạt 7.102,88 triệu kWh (bao gồm thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số 62,141 triệu kWh) tăng trưởng 4,62% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 100,32% so với kế hoạch Tổng công ty giao; tổn thất điện năng (theo chu kỳ thương phẩm) thực hiện 4,15%, giảm 0,24% so với năm 2022 và giảm 0,05% so với kế hoạch năm 2023; giá bán điện bình quân đạt 1.799,22 đ/kWh, tăng 66,08 đ/kWh so với năm 2022; doanh thu bán điện đạt 12.779,68 tỷ đồng, tăng 8,61% so với năm 2022, đạt 100,92% kế hoạch năm 2023; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 95,23%, vượt 2,05% kế hoạch, tỷ lệ tiền không sử dụng tiền mặt đạt 98,89%...; chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 3,3 ngày, giảm 1,7 ngày so với kế hoạch giao; cung cấp dịch điện trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%, là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa phương...; đẩy mạnh các loại hình dịch vụ điện lực, doanh thu từ việc thực hiện đạt 116,4% kế hoạch và lợi nhuận đạt 105,6 % kế hoạch pháp lệnh Tổng công ty giao. Trong năm 2023, Công ty nộp ngân sách địa phương 129,8 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ ra những tồn tại hạn, chế trên một số mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, qua hình thức trao đổi, thảo luận trực tiếp để cùng các phòng, ban Công ty và đơn vị trực thuộc phân tích, bàn bạc đưa ra định hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trọng tâm là về thực hiện giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa lưới điện; nhiệm vụ chuyển đổi số, khai thác kho dữ liệu và giải pháp nâng cao tỷ lệ kết nối về Trung tâm điều khiển xa lưới điện năm 2024; giải pháp để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện; tối ưu nguồn vốn trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, giám sát nội bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí; các giải pháp để củng cố và nâng cao hiệu quả về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; công tác kinh doanh bán điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và dự báo phụ tải cũng như giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ Điện lực được giao của năm; công tác kiểm tra giám sát mua bán điện cần xây dựng kế hoạch và chỉ ra được những khó khăn, thuận lợi trong khai thác, phân tích dữ liệu trên các phần mềm để khoanh vùng, cô lập đối tượng kiểm tra nhằm giảm tổn thất điện năng và nâng cao giá bán điện; hiệu quả trong quản lý, vận hành hệ thống đo đếm điện năng, phương án nâng cao tỷ lệ kết nối đo xa đối với hệ thống công tơ điện tử tại đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nâng cao độ hài lòng khách hàng...

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên cần phải xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp, phát huy dân chủ, nêu cao sức mạnh đại đoàn kết của cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chuyên môn, chủ động, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, từ đó đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hùng Mạnh