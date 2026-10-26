Không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN xã Quảng Ninh thăm mô hình hỗ trợ bò sinh kế của hội viên Lê Thị Hòa ở thôn Phúc Thành.

Từng thuộc diện hộ nghèo tại thôn Phúc Thành, gia đình bà Lê Thị Hòa gồm 4 nhân khẩu (hai vợ chồng già và hai cháu nhỏ) sống chủ yếu dựa vào vài sào ruộng. Cuộc sống vốn chật vật lại càng khó khăn khi người chồng mắc bệnh hiểm nghèo, mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai người phụ nữ tuổi xế chiều.

Được Hội LHPN xã trao tặng con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng từ đầu năm 2024, bà Hòa xem đây là “cần câu” để vươn lên thoát nghèo. Bà chủ động dành một phần diện tích đất trồng cỏ voi làm thức ăn, đồng thời tuân thủ kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh của cán bộ thú y. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, bò mẹ phát triển khỏe mạnh và sinh liên tiếp hai lứa bê. Thực hiện tinh thần sẻ chia của mô hình xoay vòng sinh kế, bà Hòa trao lại con bê cái lứa đầu cho Hội LHPN xã để tiếp tục hỗ trợ hội viên khó khăn khác, đồng thời giữ lại con bê đực lứa sau để nhân đàn. Đến nay, bò mẹ tiếp tục phối giống chu kỳ mới, gia đình bà Hòa cũng chính thức vươn lên thoát nghèo.

Cùng với các chính sách hỗ trợ sinh kế, xã Quảng Ninh còn quan tâm chăm lo nhà ở cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà cấp 4a rộng 65m2 vừa hoàn thành tại thôn Ninh Dụ là điểm tựa an cư ý nghĩa dành cho mẹ con chị Vũ Thị Hồng. Là mẹ đơn thân, sức khỏe yếu, công việc lại bấp bênh, chị Hồng một mình chật vật nuôi con ăn học. Nhiều năm qua, hai mẹ con phải sống trong căn nhà mái fibro xi măng xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng tự sửa chữa.

Tháng 6/2026, sau khi khảo sát hoàn cảnh gia đình, MTTQ, chính quyền địa phương và ban công tác mặt trận khu dân cư đã vận động hỗ trợ chị Hồng xây dựng nhà ở. Ban đầu, chị không khỏi lo lắng bởi số tiền 80 triệu đồng được MTTQ xã vận động doanh nghiệp hỗ trợ vẫn chưa đủ để xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Tuy nhiên, với sự chung tay của người thân, bà con lối xóm và các nguồn lực hỗ trợ khác được 70 triệu đồng, chị mạnh dạn khởi công vào đầu tháng 8/2026. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Chị Hồng chia sẻ: “Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền, MTTQ, doanh nghiệp, các đoàn thể, người thân và bà con lối xóm đã hỗ trợ tiền, ngày công để mẹ con tôi có được ngôi nhà này. Từ nay, chúng tôi không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng tìm kiếm việc làm, nuôi con ăn học và sớm thoát khỏi hộ cận nghèo”.

Những câu chuyện như gia đình bà Hòa, chị Hồng cho thấy sự hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu không chỉ giúp người yếu thế vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để họ ổn định cuộc sống, vươn lên.

Bà Ngô Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh, cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 36 hộ nghèo, 188 hộ cận nghèo và 1.421 người hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Đây là những đối tượng cần được quan tâm, chăm lo thường xuyên. MTTQ xã đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Từ ngày 1/7/2026 đến nay, MTTQ xã đã vận động xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng”.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, MTTQ xã còn vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng trên 3.000 suất quà, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Để nguồn lực đến đúng người, đúng nhu cầu, MTTQ xã phối hợp rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, từ đó vận động hình thức hỗ trợ phù hợp, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa.

Chăm lo cho người yếu thế không dừng ở các khoản hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng ở việc tạo điều kiện để bà con tự lực vươn lên. Từ những con bò sinh sản trao tay đến những ngôi nhà Đại đoàn kết, xã Quảng Ninh đang hiện thực hóa cam kết “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động hiệu quả các nguồn lực và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Minh Lý