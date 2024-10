Khởi công xây dựng công trình đường tuần tra biên giới

Ngày 18/10, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị thi công và chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình đường tuần tra từ đồn Biên phòng Bát Mọt đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường tuần tra biên giới.

Đến dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Thường Xuân.

Công trình đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt có tổng chiều dài 12,28km. Trong đó tuyến chính dài 8,2km; điểm đầu giao với Quốc lộ 47; điểm cuối nối với đường bê tông thôn Đục, xã Bát Mọt. Tuyến nhánh có chiều dài 4,08km, điểm đầu giao với tuyến chính thuộc trung tâm bản Đục, xã Bát Mọt; điểm cuối giao với đường tuần tra biên giới tại xã Bát Mọt.

Toàn cảnh lễ khởi công.

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 27/7/2023. Với tổng mức đầu tư công trình là 120 tỷ đồng, nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh Thanh Hóa, thời gian thi công theo kế hoạch từ năm 2024 đến năm 2027.

Đây là công trình vừa mang ý nghĩa củng cố quốc phòng - an ninh, vừa mang ý nghĩa dân sinh hết sức to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Quốc Toản (CTV)