Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2024

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư giữa TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp Trong lễ khai mạc Hội chợ, đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư giữa 3 địa phương: Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, trên tinh thần triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng ĐBSCL, nhấn mạnh việc tăng cường hiệu lực liên kết vùng trong công tác xúc tiến thương mại và đầu tư. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư giữa TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp. Biên bản ghi nhớ này sẽ là căn cứ để 3 Trung tâm Xúc tiến của 3 tỉnh, thành phố thống nhất tiến hành các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và phát huy thế mạnh, tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 3 địa phương. Nội dung hợp tác tập trung vào sự đồng hành, chủ trì, phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong chương trình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp của mỗi địa phương quảng bá và mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh