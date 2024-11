Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão lũ khôi phục sản xuất, kinh doanh

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 vào giữa tháng 9 vừa qua, nhiều khách hàng vay vốn bị thiệt hại nặng nề và đang rất cần các ngân hàng trên địa bàn có chính sách hỗ trợ để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau mưa lũ. Theo đó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đang tập trung rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng. Qua đó, kịp thời hỗ trợ về nguồn vốn giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Agribank Bá Thước rà soát, kiểm tra các hộ dân Thiết Kế (Bá Thước) bị ảnh hưởng do mưa lũ để thực hiện giảm lãi suất cho vay.

Mưa lũ đã đi qua gần 2 tháng nhưng gia đình anh Phạm Công Viện ở xã Thiết Kế (Bá Thước) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa bởi nhà cửa và đàn vật nuôi của gia đình bị mất trắng sau lũ. Chỉ tay về phía ngôi nhà vẫn còn tan hoang, bị vùi lấp sau mưa lũ, anh Viện cho biết: “Mưa lớn khiến đất đá sạt lở, không chỉ vùi lấp nhà mà còn vùi lấp khu vực chăn nuôi, cây cối, hoa màu của gia đình, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Hiện nay gia đình tôi đang phải chuyển sang ở tạm nhà văn hóa thôn, và từng bước khôi phục lại sản xuất. Tuy nhiên, nghĩ đến khoản nợ 200 triệu được ngân hàng cho vay trước đó để đầu tư trồng rừng và mua con giống phát triển chăn nuôi tôi rất lo lắng, không biết xử lý như thế nào”. Nắm bắt tình hình thiệt hại của khách hàng, Agribank Bá Thước đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với khoản dư nợ 200 triệu của gia đình. Ngoài ra, ngân hàng cũng hỗ trợ gia đình anh Viện 5 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.

Được biết, do ảnh hưởng bởi bão số 3, huyện Bá Thước có gần 100 hộ thiệt hại, Agribank Bá Thước đã áp dụng ngay các biện pháp hỗ trợ người dân, như: thăm hỏi, miễn giảm lãi suất cho khách hàng. Hiện ngân hàng đang tiếp tục rà soát đánh giá tiến độ rủi ro và khả năng phục hồi của khách hàng trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp như cơ cấu nợ, khoanh nợ, cho vay mới để khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Agribank Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại, triển khai chương trình tín dụng mới với lãi suất phù hợp. Đồng thời, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tính đến ngày 15/10, qua rà soát, tại Agribank Thanh Hoá có khoảng 170 khách hàng bị thiệt hại do bão lũ, với dư nợ gần 22 tỷ đồng. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh, căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank Thanh Hóa đã thực hiện giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả cho khách hàng trong thời gian từ ngày 6/9 - 31/12/2024. Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 6/9/2024, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay theo từng đối tượng, lĩnh vực. Đặc biệt, ngân hàng đang khẩn trương triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt sau bão với lãi suất chỉ từ 3,6%/năm. Để khách hàng nắm được chủ trương hỗ trợ, Agribank Thanh Hóa đã cử cán bộ tín dụng chủ động tiếp cận khách hàng ở các địa bàn giao thông còn khó khăn để kịp thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đề nghị giảm lãi suất và cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc. Đặc biệt, Agribank Thanh Hóa đã thực hiện giảm tối đa thủ tục, hồ sơ để khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay mới, kịp thời phục vụ sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống. Những chính sách đồng hành, hỗ trợ kịp thời của Agribank Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để những khách hàng chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn cho khách hàng, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Agribank Thanh Hóa cũng đã tích cực tham gia các chương trình ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra với số tiền ủng hộ đến nay là gần 550 triệu đồng. Qua đó chung tay cùng các địa phương và người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Khánh Phương