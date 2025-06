Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam; tổng kết, đánh giá, ghi nhận kết quả 20 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam và Công an tỉnh Thanh Hóa, nhất là những thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc, phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của CAND Việt Nam; đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang trong việc phối hợp tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trọng thị, thiết thực, chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Trong đó, Công an tỉnh chủ động ban hành các kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm và tổ chức lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh; xây dựng phim truyền thống “Công an Thanh Hóa - 80 năm một chặng đường vinh quang”; các phóng sự chuyên đề phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an Thanh Hóa; phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài tuyên truyền về sự kiện (thực hiện từ nay đến tháng 8/2025). Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (thực hiện thường xuyên đến hết tháng 8/2025)...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam và Công an tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm, chủ trương, biện pháp, kết quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh (thực hiện thường xuyên, trọng tâm trong tháng 7, 8/2025); chỉ đạo nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận vị trí, vai trò, đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo đảm ANTT.

Theo kế hoạch, dự kiến lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 8/8/2025, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

NDS