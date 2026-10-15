Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu Mỹ tiếp tục tấn công

Iran đang tăng cường chuẩn bị cho khả năng xung đột với Mỹ bùng phát trở lại, đồng thời cảnh báo các nước láng giềng về nguy cơ chiến sự lan rộng, có thể bao gồm cả các hoạt động quân sự trên bộ nhằm vào lãnh thổ các nước trong khu vực nếu Washington mở thêm các cuộc tấn công.

Theo hãng tin WION, hình ảnh vệ tinh ngày 14/10 cho thấy Iran đang tăng cường các biện pháp phòng thủ xung quanh những cơ sở hạt nhân quan trọng, trong đó có Natanz và tổ hợp ngầm tại núi Pickaxe. Tehran lo ngại Washington có thể nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Giới chức Iran đang vận động người ủng hộ, thúc đẩy huấn luyện quân sự và chuẩn bị tâm lý cho người dân trước khả năng chiến sự tái diễn. Các quan chức nước này được cho là đã cảnh báo những chính phủ láng giềng rằng một cuộc tấn công mới của Mỹ có thể châm ngòi cho xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Iran cũng tuyên bố đã phát triển các loại vũ khí hải quân mới nhằm khai thác điểm yếu của quân đội Mỹ. Giới tình báo phương Tây nhận định Tehran đang điều chỉnh vũ khí và chiến thuật dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc giao tranh gần đây. Nếu xung đột tái bùng phát, các tàu chiến Mỹ, căn cứ quân sự trong khu vực và cơ sở năng lượng vùng Vịnh có thể trở thành mục tiêu, đe dọa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Trong diễn biến mới nhất liên quan tới tuyến đường biển chiến lược này, trong hai ngày 13 và 14/10, hai tàu chở hàng mang đăng ký Singapore bị các vật thể chưa xác định tấn công khi đi qua đây. Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore, tàu GFS Pride bị hư hại, bốc cháy rồi chìm; toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn được sơ tán an toàn. Trong khi đó, tàu GFS Giselle bị hư hại phần thân nhưng vẫn tự di chuyển đến nơi neo đậu; cả 22 thuyền viên đều an toàn. Cơ quan này lên án các vụ tấn công, cho rằng hành động nhằm vào tàu thương mại là không thể biện minh và vi phạm luật pháp quốc tế. Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh, 12 tàu thương mại đã bị tấn công trong một tuần qua, trong đó có tàu chở dầu và tàu container.

Ngọc Liên