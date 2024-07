Hy vọng từ những biện pháp răn đe nghiêm khắc

Ngày 22/7 liên tiếp hai vụ án vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ đã được đưa ra xét xử với những mức án nghiêm khắc được tuyên.

Cụ thể, Tòa án Nhân dân huyện Định Quán (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách của Công ty TNHH Thành Bưởi và xe 16 chỗ ngồi khiến 5 người chết, 4 người bị thương. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Dương, Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”; bị cáo Hoàng Văn Tính, lái xe bị phạt 11 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tính dù đang trong thời gian bị tước giấy phép lái xe hạng E, nhưng ngày 30/9/2023 Tính vẫn điều khiển ô tô khách của Công ty TNHH Thành Bưởi mang biển số 50F-004.83 cố tình vi phạm các quy định an toàn giao thông làm chết 5 người, 4 bị thương. Còn Dương đã không kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ theo quy định của công ty đối với Tính, điều động Tính lái xe, và hậu quả là xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Còn Tòa an Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Tiến Bình ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, lái xe tải trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14 làm 3 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong ngày 12/8/2023. Cụ thể, Bình điều khiển xe tải 81H-027.60 lưu thông trên Quốc lộ 14, cố tình vượt sai quy định đối với xe ô tô con của CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai chạy cùng chiều, khiến xe này bị kẹp giữa hai chiếc xe tải, 3 thành viên CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia tử vong tại chỗ. Bị cáo Bình đã bị tuyên 10 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tình trạng cố tình vi phạm pháp luật giao thông đường bộ gần đây xảy ra nhiều, trong đó có những vụ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời có những lái xe may mắn bị cơ quan công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi còn chưa gây tai nạn. Vì lợi ích kinh tế, thái độ xem thường pháp luật, nhiều lái xe, chủ xe đang đi ngược lại lợi ích của cộng đồng. Họ thường cho rằng tai nạn giao thông chỉ là điều chẳng may!?

Vì suy nghĩ ấy mà nhiều chủ xe đã không ngại ngần giao xe không đảm bảo an toàn cho lái xe hoặc cố tình giao xe cho người mà mình biết không đủ điều kiện điều khiển. Có những lái xe dù biết xe không đủ điều kiện an toàn nhưng vẫn nhận, trong quá trình điều khiển lại không tuân thủ các quy định bắt buộc về an toàn giao thông đường bộ. Gần nhất, ngày 17/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bắt tạm giam lái xe Đàm Văn Lương. Trước đó 1 ngày Lương lái xe ben gây tai nạn giao thông làm 4 mẹ con tử vong. Khi bị bắt, lái xe được xác định dương tính với ma túy. Trong vụ án này, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng. Ông Tiệp bị cáo buộc giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Lương sử dụng và gây tai nạn.

Tai nạn giao thông đường bộ ngày càng trở nên phức tạp, nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng trong đó có nguyên nhân từ lỗi cố tình của con người. Những vụ án được tuyên có thể nói là rất nghiêm khắc. Dư luận chờ đợi những bản án không chỉ là hình phạt nghiêm khắc cho kẻ cố tình vi phạm, mà còn là chiếc gương soi, lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang có ý định làm liều.

Tuệ Minh