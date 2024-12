Hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, hiện đại và bền vững

Sáng 28/12, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2024, ngành y tế đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm, hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2024. Kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Chất lượng bệnh viện tiếp tục được nâng lên. Ngành đã rà soát, tham mưu các biện pháp tháo gỡ khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ tại một số bệnh viện công lập; Rà soát, tham mưu đầu tư trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế công lập, ưu tiên tuyến huyện, xã; Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho các tuyến; Cơ bản giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cục bộ..., góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Y tế vẫn còn có một số điểm tồn tại như: Chưa thu hút được nhiều các bác sĩ về công tác tại tỉnh theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND tỉnh; mạng lưới y tế phát triển chưa đồng đều; ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử tại các đơn vị còn chậm; công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân còn diễn biến phức tạp...

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2025, với 11 chỉ tiêu cụ thể và 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Các giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, hiện đại và bền vững, tăng cường hội nhập. Cải thiện năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, kiểm soát tốt dịch bệnh. Tăng cường cải tiến, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chú trọng phát triển y tế chuyên sâu tuyến tỉnh; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở y tế công lập. Phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải thiện chất lượng dân số. Tích cực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng biểu dương những kết quả đạt được của ngành Y tế trong năm qua; dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cán bộ, nhân viên toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2025 là năm các cấp, ngành tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Do vậy, đề nghị toàn ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về y tế đề ra.

Liên quan đến việc tiếp nhận, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành cần có phương án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của 3 lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội từ ngành lao động chuyển sang y tế; tiếp nhận chức năng nhiệm vụ từ Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; xây dựng đề án chuyển giao trung tâm y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý; cần chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác tài chính y tế, đề nghị ngành nghiên cứu tham mưu điều chỉnh tỷ lệ tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; đẩy mạnh xã hội hoá, huy động hiệu quả các nguồn lực; tham mưu cấp có thẩm quyền về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở y tế đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Các cơ chế, chính sách đầu tư cho y tế, UBND tỉnh đã thống nhất giao Sở Y tế khảo sát, rà soát, đánh giá, có kế hoạch cho từng nhóm, từng tuyến, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ xem xét, căn cứ khả năng để phê duyệt triển khai theo lộ trình.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025, đề nghị ngành Y tế không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tính năng động, đổi mới sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thực sự có đức, có tài, tận tụy với nghề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động vi phạm, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe của người dân; tăng cường tuyên truyền cán bộ y tế trong các hoạt động, không để xảy ra các vi phạm pháp luật và sai sót trong chuyên môn, quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị...

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở, ngành liên quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hoá.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Sở Y tế Thanh Hoá vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hoá; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Sở Y tế Thanh Hoá vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn trao Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thanh Hoá đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp Giữa Bộ Công an và Bộ Y tế.

5 tập thể và 10 cá nhân trong ngành y tế nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp Giữa Bộ Công an và Bộ Y tế.

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đang công tác trong ngành Y tế đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp Giữa Bộ Công an và Bộ Y tế.

Tô Hà