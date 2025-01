Hướng đến sự đa dạng trong phát triển sản phẩm du lịch dịp tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, nhiều người cũng bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du xuân. Nắm bắt xu hướng đó, thời điểm này các địa phương, khu điểm, các doanh nghiệp hoạt động du lịch đã đồng loạt phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, dịch vụ cũng như tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn để kích cầu du khách.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Pù Luông Boutique Garden (Bá Thước).

Ông Lê Hữu Giáp, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thường Xuân cho biết: Dịp Tết Nguyên đán, du lịch tâm linh là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn. Do đó, tại một số điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở huyện như đền Cửa Đạt có những ngày lên đến hàng nghìn lượt khách về để dâng hương cầu an và tham quan, vãn cảnh. Để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách hiện nay, Ban quản lý đền Cửa Đạt đã và đang trang trí cảnh quan, bố trí thêm các tiểu cảnh như đào, mai... để tạo thêm không khí xuân và tăng thêm sức hấp dẫn du khách. Ngoài ra, để du khách có thêm trải nghiệm, huyện đã tăng cường kết nối với các đơn vị lữ hành để xây dựng đa dạng các tour, tuyến du lịch kết nối từ đền Cửa Đạt đến một số khu, điểm du lịch trong huyện như, bản Mạ, Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Hồ cửa Đạt... Cùng với đó, để các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, vui tươi, mang lại niềm vui cho du khách, huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn, lực lượng chức năng, các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, tăng cường quảng bá du lịch trên các nền tảng số...

Dịp Tết Nguyên đán cũng là lúc bùng nổ tour du lịch sinh thái, cộng đồng. Tham gia hoạt động du lịch này vào mùa đông sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm khá thú vị, với nhiều hoạt động như, nghỉ dưỡng, tham quan, đi bộ khám phá thiên nhiên, leo núi săn mây... Mảnh đất xứ Thanh có đa dạng nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng nhờ vào hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên phong phú (Bến En, Xuân Liên, Pù Hu, Pù Luông). Nổi bật là Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước), trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Pù Luông có nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm gắn với các hoạt động leo núi, chinh phục đỉnh cao Pù Luông, trekking, marathon băng rừng, tham quan hang động, lòng hồ, sông suối, cọn nước, cánh đồng. Tại đây cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, giao lưu, tìm hiểu nếp sống, nếp sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Thái, Mường và tham quan các nghề thủ công và làng nghề truyền thống như, dệt thổ cẩm, nấu rượu siêu men lá....

Là đơn vị kinh doanh du lịch khá nổi tiếng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước), bà Nông Thùy Linh, quản lý Pù Luông Boutique Garden cho biết: Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Pù Luông Boutique Garden đã tung ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, phong phú, thu hút du khách như: trải nghiệm đi bộ đường dài, chèo bè và khám phá văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Mường. Bên cạnh đó, khách du lịch còn có thể tham gia tour du lịch trekking, chinh phục đỉnh núi để săn mây...

Mảnh đất xứ Thanh còn là nơi hội tụ nhiều làng nghề, nghề truyền thống. Trong nhiều năm trở lại đây, một số địa phương, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động khai thác và đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm du lịch làng nghề truyền thống với đa dạng các hoạt động trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán. Nếu đến xứ Thanh vào dịp Tết Nguyên đán, du khách còn có thể tham quan nhiều địa điểm du lịch làng nghề, như: Nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông (Thiệu Hóa); bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa (Thọ Xuân); nghề dệt chiếu và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói của huyện Nga Sơn... Đến tham quan các làng nghề du khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử làng nghề, khám phá nét đẹp văn hóa làng nghề, trải nghiệm trực tiếp quy trình làm ra sản phẩm, cũng như mua sản phẩm ngay tại chỗ...

Để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch của tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; tập trung quản lý dịch vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh du lịch; kiểm soát việc công khai giá dịch vụ theo quy định và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch...

Với sự tích cực, chủ động của các đơn vị kinh doanh, sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước, ngành du lịch của tỉnh đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện để phục vụ du khách một cách tốt nhất dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đón 16 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 45,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2025.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt