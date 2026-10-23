Hợp Tiến bứt phá trong giáo dục mũi nhọn

Sau sắp xếp, tổ chức lại trường học, số cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hợp Tiến giảm từ 14 trường xuống còn 3 trường. Sự thay đổi về quy mô đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì nền nếp dạy và học mà còn phải tạo chuyển biến về chất lượng. Trước yêu cầu đó, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, từng bước tạo dấu ấn trong giáo dục mũi nhọn.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Hợp Tiến trao đổi về môn Ngữ Văn.

Ngay từ đầu năm học, UBND xã Hợp Tiến đã xác định yêu cầu đổi mới công tác quản lý, điều hành giáo dục phù hợp với tình hình thực tế sau sắp xếp. Địa phương chỉ đạo các trường rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa các hạng mục cần thiết, phục vụ hoạt động giảng dạy và chăm sóc học sinh. Đến nay, các cơ sở giáo dục cơ bản ổn định hoạt động quản lý, tổ chức dạy học; điều kiện cơ sở vật chất từng bước được bảo đảm. 100% số lớp học được kết nối mạng internet, tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học.

Cùng với duy trì nền nếp và bảo đảm điều kiện dạy học, các nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó xác định phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ trọng tâm. Năm học 2025-2026, tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, xã Hợp Tiến có 16/18 học sinh dự thi đoạt giải, gồm 2 giải nhất môn Toán và Ngữ văn, 6 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích. Kết quả này là động lực để địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy năng lực đội ngũ giáo viên và khuyến khích học sinh chủ động tự học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Nòng cốt trong thành tích giáo dục mũi nhọn của xã là Trường THCS Hợp Tiến, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường THCS Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Lý, Triệu Thành và cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS Hợp Tiến. Sau sáp nhập, trường có 56 lớp với 2.252 học sinh, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác quản lý, phát huy thế mạnh đội ngũ và nâng cao chất lượng dạy học.

Để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn sau sáp nhập, nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từ sớm, phân công giáo viên theo thế mạnh chuyên môn, lựa chọn học sinh phù hợp với từng đội tuyển. Đồng thời, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực và tinh thần tự học.

Từ định hướng đó, đội ngũ giáo viên chủ động điều chỉnh cách dạy, bám sát năng lực từng học sinh. Cô Nguyễn Thị Xuân, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh, chia sẻ: “Giáo viên đảm nhiệm việc ôn luyện xuyên suốt từ đầu quá trình bồi dưỡng đến kỳ thi, đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực, đồng hành sát sao cùng học sinh. Bên cạnh củng cố kiến thức, chúng tôi chú trọng khuyến khích các em tự học, tìm kiếm tài liệu trên internet, chủ động trao đổi những vấn đề chưa hiểu để từng bước làm chủ kiến thức”.

Em Lê Vũ Quỳnh Anh, năm thứ hai tham gia ôn luyện học sinh giỏi môn Ngữ Văn, chia sẻ: “Em luôn đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch học tập cụ thể. Ngoài giờ học trên lớp, em chủ động tự học, tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn, duy trì thói quen đọc sách để mở rộng vốn từ và kiến thức. Khi học trực tuyến, em chọn lọc thông tin hữu ích, sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Em cũng tích cực học hỏi bạn bè, các anh chị và lắng nghe góp ý của thầy cô để tiến bộ hơn trong học tập”.

Thầy giáo Lê Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Tiến, cho biết: “Yếu tố then chốt trong nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn là giáo viên đổi mới cách hướng dẫn, phát huy tính tự giác, chủ động và khả năng khám phá kiến thức của học sinh, đồng thời khai thác hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy và học”.

Trên cơ sở đó, thời gian tới, nhà trường tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, thành tích của các trường trước sáp nhập, phát huy thế mạnh đội ngũ giáo viên; chủ động phát hiện học sinh có năng khiếu từ các khối lớp, các khu vực. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với hoạt động chuyên môn của các tổ, nhóm bộ môn. Nhà trường cũng định hướng thành lập các câu lạc bộ Toán, tiếng Anh, tạo môi trường để học sinh trao đổi kiến thức, rèn kỹ năng và phát triển năng lực.

Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hợp Tiến, Chung Thị Lan cho biết: “Sau sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giáo dục mũi nhọn ở Hợp Tiến có những chuyển biến tích cực. Xã sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng nhà trường trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi; yêu cầu trường xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, đúng quy định, thường xuyên khảo sát, đánh giá năng lực học sinh để điều chỉnh phương pháp phù hợp. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí, tạo động lực cho giáo viên, học sinh; bố trí phương tiện đưa đón, nơi ăn nghỉ khi các em dự thi và kịp thời tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích tốt”.

Bài và ảnh: Thùy Linh