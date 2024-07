Hơn 300 CBCS Công an Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XII năm 2024, sáng 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024 với chủ đề “Giọt hồng An ninh - Vì hạnh phúc Nhân dân”.

Ngay sau Lễ phát động, hơn 300 CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Tham dự chương trình có Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh...

Phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên của Công an Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trong những năm qua, cùng với phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp trên cả nước, phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã được tổ chức một cách bài bản, lan tỏa và thu hút đông đảo CBCS. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương CBCS tham gia hiến máu nhiều lần, chia sẻ những giọt máu quý báu cho những người đang cần máu, giúp họ vượt qua bệnh tật, được sống mạnh khỏe, bình an.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng của CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa. Lan tỏa những hành động cao đẹp này, các đơn vị Công an tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như thành lập CLB “Ngân hàng máu sống” với hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia, sẵn sàng tham gia hiến máu khi có yêu cầu.

CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục hiến máu.

Ngay sau lễ phát động, hơn 300 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham gia hiến máu, kết quả thu nhận được gần 300 đơn vị máu.

Mai Hà (CTV)