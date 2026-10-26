Hôm nay (26/10), Thanh Hóa sẽ có mưa dông cục bộ sau nhiều ngày nắng nóng

Sáng 26/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động theo dõi, phòng tránh.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết trong 3 giờ qua, các vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to và dông tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường: Đông Quang, Hạc Thành, Hàm Rồng, Hóa Quỳ, Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Hoằng Sơn, Lưu Vệ, Nguyệt Viên, Như Thanh, Như Xuân, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Phú, Quảng Yên, Thanh Quân, Thắng Lộc, Thượng Ninh và Tiên Trang.

Đồng thời, các vùng mây đối lưu đang phát triển ở khu vực phía Đông Bắc và di chuyển về phía tỉnh Thanh Hóa.

Dự báo trong một vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ có mưa to, rải rác có dông, sét kèm gió mạnh tại các khu vực nêu trên; sau đó, mưa dông có thể lan sang các xã, phường: An Nông, Các Sơn, Công Chính, Định Hòa, Định Tân, Đông Sơn, Đông Tiến, Đồng Tiến, Hoằng Phú, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Lam Sơn, Luận Thành, Minh Sơn, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Nguyệt Ấn, Quảng Chính, Quý Lộc, Sao Vàng, Tân Dân, Tân Ninh, Tân Thành, Thanh Kỳ, Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trúc Lâm, Trung Chính, Trường Văn, Tượng Lĩnh, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Định, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thọ, Yên Trường và các xã, phường lân cận.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Các cơ quan, đơn vị và người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.

LP