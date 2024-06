Hội nông dân đồng hành xây dựng nông thôn mới

Để đồng hành cùng Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, hằng năm, Hội Nông dân tỉnh đều bám sát các chỉ tiêu XDNTM của tỉnh để xây dựng các nội dung, nhiệm vụ liên quan. Hội đã triển khai các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thiết thực, cụ thể, có nội dung liên quan đến tiêu chí về thu nhập, môi trường, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, xây dựng hệ thống chính trị...

Hội viên nông dân xã Cẩm Phú (Cẩm Thủy) được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế vườn đồi.

Từ đó, nhiều phong trào được triển khai trong thực tiễn có vai trò thúc đẩy XDNTM ở các địa phương, điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Quá trình thực hiện các phong trào, hội còn chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm có hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

Tại các địa phương trong tỉnh, vai trò nòng cốt của nông dân được phát huy trong thực hiện XDNTM. Từ năm 2023 đến nay, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân trong tỉnh hiến hơn 214.000m2 đất; tu sửa và làm mới hơn 1.500km đường giao thông nông thôn, kênh mương, tham gia xây dựng 529 công trình các loại. Thực hiện tiêu chí môi trường, hội nông dân ở cơ sở đã xây dựng được 522 tổ tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn. Trong thực hiện tiêu chí sản xuất và thu nhập, toàn tỉnh đã có hơn 142.100 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cấp hội cũng xây dựng mới 569 mô hình hội nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Đồng thời, vận động hơn 434.400 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 459.629 hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế để phù hợp với các tiêu chí văn hóa và y tế trong XDNTM ở các địa phương.

Hàng năm, các cấp hội nông dân đã phối hợp với UBND cùng cấp, phát động, tổ chức bình xét danh hiệu và tổ chức sơ kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững theo quy định. Bình quân toàn tỉnh có trên 200 nghìn hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp mỗi năm. Từ các phong trào, nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp, thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động, hình thành các chuỗi liên kết hợp tác trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Các cấp hội cũng vận động nông dân giúp nhau về tiền, hàng hóa, cây và con giống để ủng hộ cho hàng nghìn lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh mỗi năm.

Cùng với đó, các cấp hội cũng tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học và công nghệ, đào tạo nghề, cung cấp thông tin thị trường, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm... Từ đó, giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục tín chấp và nhận ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ đến nay gần 16.000 tỷ đồng, cho trên 5.500 tổ vay vốn, với trên 175.000 thành viên. Các cấp hội cũng triển khai thực hiện hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 37,1 tỷ đồng với 77 dự án cho 599 hộ vay. Thông qua đó, nông dân đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, thành lập HTX, doanh nghiệp. Đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình XDNTM hướng tới để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Nhiều năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ và hội viên nông dân trong tỉnh. Đến nay, nông dân các địa phương đã xây dựng được 125 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị. Nông dân trong tỉnh cũng được hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn quy trình thực hành nông nghiệp tốt, tem truy xuất, nhãn mác và trực tiếp vận động, hỗ trợ xây dựng được 50 sản phẩm OCOP; hỗ trợ vật tư để sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP. Hội Nông dân tỉnh cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh, Chi cục Kiểm nghiệm chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh tổ chức 37 lớp tập huấn cho 2.446 học viên tại các huyện, thị xã, thành phố về cách vận hành và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, đến nay số nông sản đăng bán trên sàn postmart đạt 1.104 sản phẩm, trong đó có 45 sản phẩm OCOP.

Để tiếp tục đồng hành cùng chương trình XDNTM, hội nông dân các cấp đang tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội. Các cấp hội cũng phối hợp thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể dục, thể thao, chính sách an sinh xã hội, nhất là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân.

Bài và ảnh: Linh Trường