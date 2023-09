Úc có phải thiên đường cho người nhập cư?

Úc - xứ sở chuột túi trong những năm gần đây đang là miền đất hứa với người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Được bình chọn là một trong những quốc gia đứng đầu về chỉ số hạnh phúc, chất lượng cuộc sống chính là yếu tố tiên quyết giúp Úc trở thành điểm đến định cư hấp dẫn đối với nhiều người. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về những lý do tại sao Úc lại là thiên đường cho người nhập cư qua bài viết dưới đây nhé!

Úc - điểm đến trong mơ của dân nhập cư trên thế giới (Ảnh: Pexels).

Nền kinh tế phát triển

Một trong những lý do để định cư tại Úc chính là chỉ số phát triển cao với nền kinh tế thị trường hỗn hợp. Mặc dù chỉ chiếm 0,3% dân số toàn cầu nhưng với tăng trưởng GDP dự kiến đạt 1,9% (theo dự báo tháng 10 năm 2021 của IMF), Úc được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới vào năm 2023. Quốc gia này được đánh giá là một trong những môi trường thân thiện với doanh nghiệp nhất vì chính sách pháp lý mạnh mẽ, có quan hệ thương mại sâu sắc ở khu vực châu Á và khả năng phục hồi đáng kể sau các chu kỳ kinh tế.

Hệ thống giáo dục hàng đầu

Hệ thống giáo dục của Úc được đánh giá hàng đầu thế giới với những ngôi trường nổi tiếng như The University of Melbourne, The University of Sydney, Monash University,... Chỉ với 39 trường đại học trên khắp cả nước nhưng có đến 8 trường nằm trong danh sách của tổ chức xếp hạng giáo dục QS World University Rankings. Trường học ở Úc có những tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt, chương trình giảng dạy tiên tiến cùng với cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo chất lượng giảng dạy, phù hợp với học sinh, sinh viên trong nước và cả quốc tế.

The University of Melbourne (Ảnh: Pexels).

Phúc lợi và an sinh xã hội tốt

Chính phủ Úc ban hành các chính sách an sinh xã hội có tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống của người dân, áp dụng cho cả người bản xứ cũng như người nhập cư. Một số chính sách nổi bật có thể kể đến như chương trình bảo hiểm y tế quốc gia Medicare, trợ cấp sinh viên, trợ cấp thất nghiệp, vay Chính phủ không lãi suất để học Đại học và một số quyền lợi khác. Hệ thống an sinh xã hội là điều được nhiều người quan tâm khi đến định cư tại một quốc gia mới và Úc là một mô hình thành công trong việc xây dựng chính sách an sinh xã hội, hướng tới sự công bằng và đảm bảo quyền lợi của mọi thành viên trong xã hội.

Hệ thống y tế hàng đầu thế giới

Úc có nền khoa học công nghệ y tế tiên tiến bậc nhất thế giới, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện với 2 gói trợ cấp y tế cơ bản là Medicare và Pharmaceutical Benefits. Thường trú nhân hoặc công dân Úc sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, chi phí xét nghiệm, nhập viện và sẽ được chi trả một phần chi phí mua thuốc theo đơn.

Chất lượng y tế Úc được đánh giá bậc nhất toàn cầu (Ảnh: Pexels).

Cộng đồng đa văn hóa

Đa văn hóa chính là một đặc điểm không thể thiếu trong quá trình hình thành nên nước Úc hiện tại. Với làn sóng nhập cư mạnh mẽ, Úc trở thành nơi tập trung đa dạng các nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới. Sự đa dạng ấy không chỉ thể hiện ở khía cạnh ẩm thực, nghệ thuật mà còn cả trong tín ngưỡng, trang phục và cách giao tiếp của con người nơi đây. Tất cả sự phong phú ấy kết hợp lại tạo nên một nét đặc trưng trong văn hóa Úc mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nếu có ý định định cư tại đất nước xinh đẹp này.

Thuận tiện kết nối với Việt Nam

Lựa chọn định cư Úc mang đến sự thuận tiện, dễ dàng trong việc di chuyển, quản lý - điều hành kinh doanh ở cả 2 quốc gia. Hiện nay đã có nhiều đường bay thẳng từ Việt Nam sang các thành phố lớn tại Úc như Sydney, Melbourne, Brisbane, đáp ứng nhu cầu trong việc di chuyển của người dân với mục đích du lịch, học tập hay cả vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam và Úc.

MH