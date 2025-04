Hoằng Hóa nỗ lực thu hút đầu tư phát triển

Là địa phương có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài tỉnh, những năm gần đây, huyện Hoằng Hóa đã phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển ở nhiều lĩnh vực.

Nhà máy Dệt may Nam Ích Thái Thắng tại CCN Thái Thắng sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tháng 5/2024, Dự án Nhà máy Dệt may Nam Ích Thái Thắng do Công ty TNHH South Asia Knitwer Limited, thuộc Tập đoàn Nam Ích (Hồng Kông - Trung Quốc) làm chủ đầu tư chính thức được khởi công xây dựng tại Cụm Công nghiệp (CCN) Thái Thắng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích 81.972m2, nhằm mục đích xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm dệt len, may mặc chất lượng cao phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Sau quá trình thi công khẩn trương, nhà máy đã hình thành với cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi; các hạng mục cuối cùng đang gấp rút được hoàn thiện. Việc hình thành nhà máy trên một CCN mới đã mang đến nhiều triển vọng, dự kiến giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển các ngành nghề dịch vụ tại khu vực phía Đông Nam của huyện Hoằng Hóa.

Cũng trong năm 2024, dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa quy mô 178,51ha với tổng số vốn đầu tư 55 triệu USD (tương đương 1.320 tỷ đồng) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án được đặt tại huyện Hoằng Hóa. Xác định đây là dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, huyện Hoằng Hóa đã quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Dự án phải thu hồi 178,51ha đất nông nghiệp của gần 900 hộ dân, thuộc địa bàn 4 xã (Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Xuyên và Hoằng Cát). Huyện đã tập trung triển khai, hoàn thiện các bước theo quy trình; tích cực tuyên truyền, vận động về ý nghĩa thực hiện dự án, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Huyện đã ký cam kết GPMB đạt trên 95% tổng khối lượng trước tháng 6/2025 và hoàn thành 100% khối lượng trong năm 2025. Đến nay, tổng khối lượng GPMB của dự án đã cơ bản hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra.

Không chỉ ở lĩnh vực công nghiệp, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều ngành nghề truyền thống, lợi thế được địa phương khuyến khích thu hút phát triển. Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia là đơn vị đi đầu trong phát triển các sản phẩm nước mắm, mắm truyền thống của xã Hoằng Phụ. Các sản phẩm của Lê Gia ngày càng khẳng định chất lượng với người tiêu dùng khi đã có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia và nhiều sản phẩm OCOP 4 sao, 3 sao khác. Đặc biệt, tháng 5/2024, Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thực phẩm đóng hộp, chế biến sâu các sản phẩm thủy sản trên diện tích hơn 10.000m2 với cơ sở vật chất đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Đây cũng là địa điểm được UBND tỉnh công nhận điểm du lịch tham quan trải nghiệm. Việc hình thành một nhà máy với quy mô hiện đại tại một làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống đã mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.

Ông Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia, chia sẻ: “Lê Gia rất may mắn khi được khởi nghiệp, đóng thuế ngay tại quê hương làng nghề nước mắm Khúc Phụ và luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Từ các nội dung về cơ chế pháp lý, quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư đến các nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giấy phép môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, GPMB... Nếu không có sự đồng hành đó, chắc chắn chúng tôi sẽ không hình thành được một nhà máy như ngày hôm nay. Với sự may mắn đó, chúng tôi quyết tâm tạo ra những sản phẩm mang đặc sắc tài nguyên bản địa, đóng góp thực hiện khát vọng đẹp lên cùng quê hương”.

Những dự án trên có thể xem thành quả, là minh chứng cho những nỗ lực của huyện Hoằng Hóa trong thu hút đầu tư phát triển. Để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thuận lợi cho thu hút đầu tư, huyện đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng. Riêng trong năm 2024, tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 8.108 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư phát triển của huyện được đánh giá xếp thứ 4 toàn tỉnh, chỉ đứng sau TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, huyện đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng, phát huy lợi thế của từng vùng, quan tâm vùng đồi và vùng biển. Huyện tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các CCN để thu hút đầu tư, tạo bước tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp lợi thế từng vùng. Đồng thời, xây dựng, ban hành một số cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư theo hướng tập trung vào các dự án thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, trong quá trình thu hút đầu tư để phát triển, huyện tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là GPMB, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Ban hành kế hoạch duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Phối hợp với các ban, ngành xây dựng các mô hình chính quyền thân thiện, đồng thời khuyến khích các cơ quan triển khai cách làm hay, hiệu quả, các mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính. Tập trung rà soát và xác định các dự án trọng điểm để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài; chủ động đấu mối với các ngành, các cấp để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt, các công trình dở dang nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án trong và ngoài nước đầu tư vào huyện.

Huyện đang tập trung hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới những kết quả cao hơn trong thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Việt Hương