Hoằng Hóa - điểm nhấn từ các xã kiểu mẫu và nổi trội về giáo dục

Tiêu chí nổi trội trong XDNTM kiểu mẫu sẽ tạo dấu ấn riêng, phát huy được những điểm nhấn nổi bật của từng địa phương. Ở huyện Hoằng Hóa - vùng đất vốn có truyền thống hiếu học, tiêu chí nổi trội về giáo dục được nhiều xã ưu tiên tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cô và trò Trường Mầm non Hoằng Quỳ trong giờ học.

Xã Hoằng Quỳ là một trong những xã NTM kiểu mẫu của huyện Hoằng Hóa với tiêu chí nổi trội về giáo dục. Vùng quê này vốn nổi tiếng với di chỉ khảo cổ Quỳ Chử, nơi chứa đựng một không gian văn hóa truyền thống luôn được người dân trân trọng và giữ gìn. Hoằng Quỳ còn là quê hương của danh nhân Lưu Đình Chất - vị Tiến sĩ, Tể tướng phủ Chúa kiệt xuất thời Lê Trung hưng. Đây cũng là địa phương có 1 vị đại khoa, 180 cử nhân và 300 vị sinh đồ, tú tài trong các triều đại thời xưa. Truyền thống hiếu học đã ăn sâu vào tư duy, tiềm thức của những người dân sinh ra, lớn lên ở vùng đất này. Từ truyền thống đó, người dân nơi đây luôn quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, coi giáo dục là nơi xác lập những giá trị căn cốt cho mỗi người. Vì vậy, khi thực hiện XDNTM nâng cao, kiểu mẫu, xã xác định giáo dục là một trong những tiêu chí nền tảng để tập trung ưu tiên đầu tư.

Đến thăm Trường Mầm non Hoằng Quỳ mới thấy những đổi thay tích cực từ việc chăm lo cho giáo dục. Ngôi trường nằm ở trung tâm xã với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, đáp ứng tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở bậc học mầm non. Cô giáo Trịnh Thị Dương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Quỳ, chia sẻ: Đối với cấp học mầm non, trường học phải thực sự như ngôi nhà thứ hai của trẻ. Ở đó trẻ được yêu thương, che chở, chăm sóc và tự tin thể hiện năng lực bản thân. Để làm tốt nhiệm vụ đó, nhà trường xác định phải đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Chính quyền và Nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm đến giáo dục, từ đó, chung tay, góp sức đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp khang trang, hiện đại, môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Những ngôi trường khang trang với đầy đủ các phòng chức năng và trang thiết bị dạy học đồng bộ đã góp phần đưa Hoằng Quỳ trở thành “điểm sáng” về giáo dục của huyện Hoằng Hóa. Theo ông Đoàn Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Quỳ, cho biết: "Trong quá trình thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, xã luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục, lựa chọn giáo dục làm tiêu chí nổi trội. Giai đoạn 2018-2024, xã đã huy động hàng chục tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trường học trên địa bàn. Điều đó đã góp phần tạo nên nhiều đột phá về cơ sở hạ tầng các trường học trên địa bàn. Đến nay, cả 3/3 trường học của xã đạt chuẩn quốc gia, trong đó có trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn mức độ 1".

Tại xã kiểu mẫu Hoằng Tiến - một xã vùng biển của huyện Hoằng Hóa, giáo dục cũng là tiêu chí nổi trội được ưu tiên hàng đầu. Theo lãnh đạo địa phương, xã lựa chọn lĩnh vực giáo dục làm tiêu chí nổi trội, bởi nơi đây có truyền thống hiếu học lâu đời. Nhân dân trong xã luôn xác định giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu, là một “nghề” để kiếm sống và thoát nghèo, làm giàu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, trong quá trình XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn. Trong XDNTM kiểu mẫu, xã đã lựa chọn lĩnh vực giáo dục làm tiêu chí nổi trội, bởi xã có truyền thống hiếu học lâu đời. Hiện nay, cả 3 trường học của xã đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục các nhà trường luôn nằm trong top đầu của huyện Hoằng Hóa về thành tích giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Xã duy trì được nguồn quỹ khuyến học với gần 1 tỷ đồng, góp phần khuyến khích, động viên và nâng đỡ nhiều thế hệ con em quê hương có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ trên con đường tri thức.

Có thể nói, song song với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hoằng Hóa luôn xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, huyện đã tạo dựng được hình mẫu điển hình của NTM kiểu mẫu về giáo dục. Trong 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 3 xã kiểu mẫu nổi trội về giáo dục. Không chỉ vùng đất học nổi tiếng Hoằng Lộc, mà các xã khác như Hoằng Quỳ, Hoằng Tiến cũng đã tạo được những dấu ấn nổi bật về sự học. Tại các xã NTM kiểu mẫu, trường lớp khang trang, hiện đại với đầy đủ các phòng chức năng cùng với trang thiết bị dạy học đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Sự đầu tư bài bản cho cơ sở hạ tầng giáo dục, chính sách ưu tiên và phong trào thi đua sôi nổi của hệ thống giáo dục ở địa phương đã góp phần làm nên những thành tích đáng ghi nhận ở vùng quê hiếu học Hoằng Hóa. Toàn huyện có 100% các trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi cấp THCS nhiều năm liền đứng ở vị trí tốp đầu của tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hiền