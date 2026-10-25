HLV Kim Sang-sik mong ngóng sự trở lại của Xuân Son; Arsenal phả hơi nóng vào Man City

AFC không hoãn Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik mong ngóng sự trở lại của Xuân Son; V.League 2026/27 vòng 5: Nam Định đại thắng Đồng Nai, Hà Tĩnh hạ Hải Phòng kịch tính; Ngoại hạng Anh vòng 8: Man City sẩy chân trước Aston Villa, Arsenal san bằng điểm số... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (25/10).

AFC không hoãn Asian Cup 2027: HLV Kim Sang-sik mong ngóng sự trở lại của Xuân Son

Sau khi AFC chốt giữ nguyên kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik đã rút ngắn kỳ nghỉ để trở lại Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu.

Xuân Son là cầu thủ không thể thiếu với tuyển Việt Nam.

Bài toán lớn nhất với chiến lược gia người Hàn Quốc lúc này là nhân sự hàng công, đặc biệt trong bối cảnh tiền đạo Đình Bắc bị treo giò 2 trận đầu vòng bảng còn trụ cột Xuân Son đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương cơ đùi.

Trong thời gian chờ Xuân Son trở lại, HLV Kim Sang-sik dự kiến thử nghiệm các phương án thay thế như Tiến Linh,Tuấn Hải hay chân sút trẻ Minh Hoàng tại giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường vào tháng 11 tới.

V.League 2026/27 vòng 5: Nam Định đại thắng Đồng Nai, Hà Tĩnh hạ Hải Phòng kịch tính

Tại vòng 5 V-League 2026/27 diễn ra tối 24/10, Thép xanh Nam Định dễ dàng đè bẹp Đồng Nai 4-0 nhờ sự bùng nổ trong hiệp hai với các pha lập công của Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông cùng bàn phản lưới nhà.

HLV Nguyễn Việt Thắng xác nhận bàn bạc với lãnh đạo để dừng việc dẫn dắt Đồng Nai. Ảnh: Đình Viên

Thất bại thảm hại này khiến Đồng Nai tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với vỏn vẹn 1 điểm và chưa ghi được bàn nào sau 5 vòng. Ngay sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng đã nhận trách nhiệm và tuyên bố xin bàn bạc với lãnh đạo CLB để xin từ chức.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng kịch tính phút thứ 89. Ảnh: HLHT FC

Ở trận đấu còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Hải Phòng FC trên sân nhà. Sau khi bị Joel Tagueu gỡ hòa ở phút 71, Daniel Passira trở thành người hùng của Hà Tĩnh với cú đánh đầu quyết định ở phút 89, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà.

Xác định 2 đội vào chung kết giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026

Tối 24/10 tại Vĩnh Long, giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 đã xác định được hai cái tên bước vào trận chung kết là Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin sau hai trận bán kết cùng có tỷ số 3-0.

Hà Nội Tasco Auto lấy lại phong độ, giành quyền vào trận chung kết. Ảnh: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto

Hà Nội Tasco Auto tạo bất ngờ lớn khi vượt qua đội nhất bảng Hóa chất Đức Giang Lào Cai (25-21, 25-22, 25-17) để lần đầu tiên lọt vào chung kết. Trong khi đó, Binh chủng Thông tin thể hiện bản lĩnh khi đánh bại đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An (25-20, 25-23, 25-23).

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 25/10, sau trận tranh hạng ba giữa Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An lúc 17h00.

Ngoại hạng Anh vòng 8: Man City sẩy chân trước Aston Villa, Arsenal phả hơi nóng

Đương kim vô địch Man City đã chính thức đứt mạch 7 trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này sau thất bại 1-2 trên sân của Aston Villa tối 24/10.

Nicolas Jackson ăn mừng sau khi hoàn tất cú đúp giúp Aston Villa hạ Man City 2-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh tối 24/10. Ảnh: Getty

Nicolas Jackson trở thành ngôi sao của trận đấu khi lập cú đúp giúp Aston Villa quật ngã đội bóng của HLV Enzo Maresca. Erling Haaland chỉ có thể ghi 1 bàn gỡ hòa ở phút 52. Chiến thắng này giúp Aston Villa tiếp tục chuỗi trận thăng hoa như một “khắc tinh” thực sự của Man City với 3 trận thắng liên tiếp khi đối đầu và 4 lần liên tiếp đánh bại đối thủ trên sân nhà Villa Park.

Arsenal chứng tỏ bản lĩnh của đội đương kim vô địch.

Tận dụng cú sẩy chân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Arsenal đã nhẹ nhàng đánh bại Everton 2-0 trên sân nhà Emirates nhờ các pha lập công của tân binh Ezri Konsa (phút 7) và trung vệ Gabriel Magalhaes (phút 68).

Trận thắng thuyết phục này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta cán mốc 21 điểm, chính thức san bằng điểm số với Man City trên bảng xếp hạng Premier League.

Chelsea nhận thất bại 0-2 trước Tottenham.

Tại London, Chelsea nhận thất bại 0-2 trước Tottenham ở vòng 8 Premier League sau sai lầm phản lưới của thủ môn Mike Penders (77“) và bàn ấn định của Mathys Tel (87”). Trận thua cay đắng của đội chủ nhà thêm phần tồi tệ với chiếc thẻ đỏ của Cole Palmer ở phút 80.

HS