Hình ảnh đẹp của cán bộ, nhân viên ngành điện Thanh Hóa nhìn từ công tác ứng phó với cơn bão số 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to gây ngập lụt tại nhiều khu vực. Vượt lên hiểm nguy, cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đến từng ngõ, từng hộ gia đình bị ngập sâu để xử lý sự cố nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Từ khoảng 10h ngày 22/7/2025, cơn bão số 3 (Wipha) chính thức đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa, mang theo gió giật mạnh và mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân cũng như hệ thống hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh. Các thiết bị điện ngập chìm trong nước, đường dây bị đứt khiến việc tiếp cận và khôi phục cấp điện trở lại gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, những "chiến sỹ áo cam" kiên trì, cần mẫn tiếp cận từng vị trí hư hỏng để khắc phục sự cố. Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố. Ông yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động phải lấy an toàn làm mệnh lệnh sản xuất; các đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng, tổ chức ứng trực 24/24h và kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngay trong ngày 22/7, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa trực tiếp xuống hiện trường triển khai giải pháp cấp bách nhằm sớm khôi phục hoạt động cấp nước trở lại cho người dân. Công ty tập trung rà soát toàn bộ tuyến lưới, khoanh vùng sự cố, khắc phục nhanh các đoạn đường dây trung, hạ thế bị ảnh hưởng, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng để hỗ trợ công tác chống ngập và ổn định dân sinh.

Không quản ngày đêm, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa sẵn sáng có mặt tại nhiều khu vực để ứng trực. Nơi đâu xảy ra sự cố về điện nơi đó ngay lập tức có sự xuất hiện của những công nhân ngành điện. Công nhân ngành điện dầm mình dưới mưa, đánh đu trên các cột điện, bám sát từng đường dây, kiểm tra kỹ lưỡng từng trạm biến áp... để khắc phục sự cố. Phương châm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đưa ra là nước rút đến đâu, kiểm tra bảo đảm an toàn thì cấp điện đến đó.

Trước điều kiện làm việc vô cùng vất vả, đối diện nhiều hiểm nguy, với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa, tính đến 8h ngày 24/7, toàn tỉnh Thanh Hóa còn khoảng hơn 100 khách hàng chưa được cấp điện trở lại. Đây là những khách hàng ở khu vực đang còn bị ngập úng sâu.

Hình ảnh những người công nhân ngành điện Thanh Hóa tận tụy với công việc trong những ngày mưa bão vừa qua thực sự đã tạo được niềm tin, sự yêu mến của mỗi người dân, mỗi khách hàng. Những tình cảm tốt đẹp này sẽ không ngừng được xây dựng và vun đắp, tạo động lực to lớn để những "chiến sỹ áo cam" hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần đưa dòng điện thắp sáng đến muôn nhà.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương

Từ khóa: Công ty Điện lực Thanh Hóa Bão số 3 Cán bộ Nhân viên Ứng phó sớm ổn định cuộc sống Trách nhiệm Công nhân Tinh thần Ngập lụt