Hiệp đồng tác chiến trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trong cuộc chiến với “giặc lửa”, mọi nỗ lực giảm thiểu thiệt hại và cứu nạn an toàn cho các nạn nhân đều là cuộc chạy đua với thời gian. Để nắm bắt “thời điểm vàng” trong công tác cứu nạn và khống chế hỏa hoạn, khả năng huy động đa lực lượng, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng và điều phối linh hoạt các phương tiện chuyên dụng là yếu tố mang tính quyết định. Tại Thanh Hóa, yêu cầu này đã được cụ thể hóa qua hàng trăm cuộc thực tập, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) mỗi năm nhằm rèn giũa nghiệp vụ, phát huy tối đa sức mạnh ứng phó hiệu quả với sự cố cháy nổ ngay từ hạt nhân cơ sở.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với các đội PCCC cơ sở thực hiện chữa cháy theo kịch bản tình huống giả định tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Ngày 2/10/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức diễn tập phương án CC&CNCH cấp tỉnh năm 2026 tại Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa. Tình huống giả định được đặt ra là: một đám cháy khởi phát do chập cháy pin lithium - ion trên xe ô tô điện ở tầng hầm trung tâm thương mại, sau đó nhanh chóng lan rộng sang các phương tiện xung quanh, hình thành lượng lớn khói khí độc. Quá trình di chuyển thoát nạn, tâm lý hoảng loạn đã khiến phát sinh thêm các sự cố thứ phát: cháy do rò rỉ khí gas ở khu vực tầng 3 trung tâm thương mại và va chạm giao thông tại dốc tầng hầm. Tổng số lượng người mắc kẹt trong đám cháy lên đến hơn 50 người tại nhiều khu vực, vị trí khác nhau.

Đây là tình huống sự cố rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt, nhịp nhàng giữa các lực lượng. Trong đó, đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa thực hiện các giải pháp chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn ban đầu, quy trình báo cáo sự cố cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) huy động tối đa lực lượng, phương tiện từ các đội khu vực lân cận, triển khai các mũi trinh sát đánh giá tình hình, lập chiến thuật CC&CNCH qua các thiết bị chuyên dụng như rô-bốt chữa cháy, cầu dây nghiêng thoát nạn từ trên cao; các lực lượng nghiệp vụ khác như cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an địa phương, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ cứu người và cứu tài sản.

Đáng chú ý, để “chớp” được thời gian vàng trong chữa cháy, căn cứ vị trí và thời gian thực tế, chỉ huy chữa cháy đã điều động thêm các đội chữa cháy cơ sở từ các doanh nghiệp khu vực lân cận như Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam, Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam và Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam nhằm tiếp cận hiện trường nhanh nhất, triển khai đội hình hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp chữa cháy và cứu nạn.

Chương trình diễn tập được các lực lượng hợp luyện trong thời gian gần một tháng đã giúp các đơn vị trong khu vực nắm rõ quy trình cũng như thao tác cứu nạn, từ đó nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong các tình huống tương tự.

Anh Đỗ Minh Đức, Đội trưởng đội PCCC cơ sở, Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam, cho biết: “Mỗi năm, đội PCCC cơ sở và công nhân tại công ty sẽ thực tập CC&CNCH từ 2 đến 3 lần. Việc tham gia phương án CC&CNCH cấp tỉnh với các tình huống giả định cháy lớn và phức tạp sẽ giúp lực lượng PCCC cơ sở có thêm kỹ năng và kinh nghiệm để xử lý tốt hơn trong trường hợp xảy ra sự cố”.

Trung bình mỗi năm, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hàng trăm cuộc thực tập, diễn tập phương án CC&CNCH. Điểm chung của các phương án này là kịch bản tình huống được xây dựng sát thực tiễn, tính toán kỹ về số lượng nạn nhân từ ít đến nhiều, đa dạng về vị trí gặp nạn, tình trạng sức khỏe nhằm giúp các lực lượng nâng cao kỹ chiến thuật ứng phó sự cố, khả năng phối hợp linh hoạt, nhịp nhàng, kỷ luật tại vị trí được phân công nhằm chữa cháy hiệu quả, cứu nạn an toàn tất cả các nạn nhân.

Theo Thượng tá Lê Việt Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, sự cố cháy nổ trong đời sống luôn hiện hữu và thường xuất phát từ những bất cẩn rất nhỏ. Nếu ứng phó đúng ngay từ ban đầu sẽ giảm thiểu mức độ thiệt hại, đồng thời tạo điều kiện để người mắc kẹt có thể thoát nạn ra ngoài an toàn. Việc thực hành các phương án CC&CNCH không chỉ là quá trình rèn giũa nghiệp vụ của lực lượng chuyên nghiệp, mà qua đó nhằm biến các kiến thức, quy trình thành kỹ năng thường trực của người dân và lực lượng chữa cháy tại cơ sở.

Thống kê từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho thấy, mỗi năm, tỉnh Thanh Hóa xảy ra gần 100 vụ cháy, khoảng 50 vụ tai nạn, sự cố, trong đó có đến trên 90% là các vụ quy mô nhỏ, được xử lý hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu nên ít gây thiệt hại về người và tài sản. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh sự sẵn sàng về kỹ năng nghiệp vụ, “chìa khóa” an toàn còn nằm ở chính ý thức chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ của người dân. Trong năm 2026, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cũng sẽ tăng cường sự phối hợp 3 nhà: “nhà trường - Nhà nước - doanh nghiệp” trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp Nhân dân với mục tiêu từng bước kéo giảm cả về số vụ, số thiệt hại và số người bị nạn liên quan đến sự cố cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh