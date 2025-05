Hiện thực tầm nhìn - Vươn tầm sứ mệnh

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, với vai trò là hạt nhân chính trị, Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã và đang khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh, thương hiệu, vị thế đối với khách hàng, cơ quan quản lý Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung, là điểm sáng trong ngành TCVM Việt Nam.

Nguồn vốn vay của Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn là điểm tựa giúp khách hàng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trên cơ sở phát triển từ Chi bộ TCVM Thanh Hóa, Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1569-QĐ/ĐUK ngày 29/12/2017. Đến nay, Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa có 5 chi bộ trực thuộc; tổng số 87 đảng viên. Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Với vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Việc triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu kinh doanh được xác định là nhiệm vụ then chốt, thước đo đánh giá sự phát triển bền vững và tăng trưởng của Tổ chức nói chung, đánh giá hiệu quả công tác của từng cán bộ, đảng viên và người lao động nói riêng. Do đó, Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh hằng năm; chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và có sự điều chỉnh kịp thời, xác đáng trước mọi biến động; cơ cấu và bổ sung danh mục sản phẩm (tín dụng xanh cho vay các hoạt động kinh doanh sử dụng nhiên liệu tái tạo cho công nhân trong các doanh nghiệp, Khu Kinh tế Nghi Sơn...); đổi mới quy trình mở rộng tệp khách hàng, mở rộng thị trường, đa dạng kênh huy động vốn...

Cùng với đó, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức được phát huy triệt để. Các hoạt động nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro như: đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn, tài sản, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, các giao dịch lớn đều được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, giảm thiểu tổn thất và lãng phí.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, chú trọng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi ủy luôn chú trọng và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, phân công, phân nhiệm đảng viên giữ các trọng trách trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã giới thiệu lên Đảng ủy cấp trên chuẩn y kết nạp 35 đảng viên mới, đạt 140% mục tiêu nghị quyết đại hội; trong đó có 3 đoàn viên ưu tú có trình độ thạc sĩ, 100% đảng viên mới đều có trình độ từ đại học trở lên.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động. Đặc biệt, Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn đi đầu và tham gia tích cực công tác đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào bão, lụt, đóng góp quỹ phòng chống COVID-19 với số tiền trên 500 triệu đồng; trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động kinh doanh của tổ chức đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, Tổ chức TCVM Thanh Hóa có Hội sở chính tại TP Thanh Hóa, 4 chi nhánh, 11 phòng và 900 điểm giao dịch trải rộng trên 21 huyện, 238 xã, phường, thị trấn, thôn, bản của tỉnh Thanh Hóa. Tổng số khách hàng là 56.686 khách hàng, đạt 113% so với nghị quyết đại hội; tổng dư nợ cho vay là 550 tỷ đồng, đạt 107,8% so với nghị quyết đại hội, tăng 208,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân là 12,2%/năm; nguồn vốn huy động tăng bình quân 16,3%/năm. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước và đạt 134,4% so với mục tiêu đại hội. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, dưới sự định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, hội đồng quản trị, ban giám đốc; sự đoàn kết, phấn đấu của cán bộ, nhân viên, người lao động; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã đạt được mục tiêu trở thành một trong các đơn vị TCVM điển hình tại Việt Nam.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình với con số tăng trưởng ấn tượng, lạm phát được kiềm chế, tỷ giá hối đoái ổn định. Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục được Chính phủ, các địa phương quan tâm hỗ trợ; môi trường hoạt động của TCVM dần được hoàn thiện, TCVM ngày càng hòa nhập vào hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, các chiến lược về tài chính toàn diện, chiến lược chuyển đổi số quốc gia... Tất cả tạo môi trường thuận lợi để ngành TCVM Việt Nam phát triển.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì tình hình thế giới và khu vực đang có diễn biến phức tạp, khó lường, những tác động cực đoan từ chính sách bảo hộ của các nước lớn, diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... ảnh hưởng đến đời sống và nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, nhu cầu vốn và hoạt động sinh kế của người dân.

Thời gian tới, TCVM Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức. Phát huy nội lực, đổi mới phương pháp làm việc, tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; TCVM Thanh Hóa đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng kỹ thuật số vào tất cả các hoạt động của tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, doanh nghiệp điển hình. Thúc đẩy hoạt động dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ bán chéo sản phẩm, dịch vụ tư vấn hoạt động tài chính vi mô; mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc, không ngừng xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tổ chức an toàn làm chủ.

Bài và ảnh: Hoàng Linh