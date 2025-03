Hậu kiểm, rà soát thực phẩm chức năng trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục có những giải pháp quản lý chặt chẽ hơn việc kinh doanh thực phẩm chức năng.

Người tiêu dùng tìm hiểu về các thực phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng. Ảnh tư liệu - minh họa: Phương Anh/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý thực phẩm chức năng tương đối đầy đủ từ khâu sản xuất, đăng ký bản công bố và tự công bố, ghi nhãn, quảng cáo, kinh doanh bởi Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hướng dẫn Luật.

Thực phẩm chức năng được quy định bao gồm 4 nhóm: Thực phẩm bổ sung, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Thực phẩm chức năng phải được đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường, theo đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải đăng ký bản công bố sản phẩm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực phẩm bổ sung tự công bố và nộp bản tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết, Bộ Y tế cũng quy định điều kiện sản xuất, chất lượng và quảng cáo thực phẩm chức năng như sau:

Về điều kiện sản xuất, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước và nhập khẩu phải được sản xuất tại cơ sở được chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc tương đương còn các sản phẩm còn lại phải được sản xuất tại cơ sở được chứng nhận đủ kiều kiện an toàn thực phẩm.

Về kiểm soát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường, phải đáp ứng Quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành hoặc tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với thực phẩm bổ sung nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước bởi các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế chỉ định.

Về quảng cáo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi quảng cáo sản phẩm và phải quảng cáo đúng với nội dung đã được xác nhận.

Đối với thực phẩm bổ sung được tự quảng cáo và nộp nội dung tự quảng cáo đến cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền, nội dung quảng cáo phải phù hợp với bản chất, tính năng của sản phẩm đã tự công bố.

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã xử phạt 87 cơ sở với số tiền 16,858 tỷ đồng; tại địa phương xử phạt 20.881 cơ sở với số tiền phạt 123,840 tỷ đồng.

Để kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm lưu thông trên thị trường, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm thuộc Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia, đồng thời hằng năm ban hành các văn bản chỉ đạo: Các địa phương và các viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế tăng cường lấy mẫu giám sát và cảnh báo cho cộng đồng các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn.

Hàng năm, ngành Y tế ban hành và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đều được xử lý nghiêm và công khai thông tin vi phạm trên website của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, ngành phối hợp với các Bộ Công an, Cơ quan quản lý thị trường của Bộ Công thương để kiểm soát các sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Bộ Y tế thường xuyên đăng tải các thông tin cảnh báo và thông tin xử lý vi phạm hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng để người tiêu dùng biết và không mua, sử dụng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng cho doanh nghiệp; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kinh doanh thực phẩm chức năng.

Đặc biệt, tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát các sản phẩm thực phẩm chức năng kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh trên các ứng dụng, từ đó phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc chưa thực hiện tự công bố.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, nâng cao năng lực cho hệ thống thanh tra ở các địa phương, đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm ở địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về an toàn thực phẩm (sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ) theo hướng đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, tăng cường hậu kiểm để nâng cao chất lượng, kiểm soát tính năng, công dụng, đảm bảo đúng bản chất sản phẩm, tránh quảng cáo quá mức công dụng sản phẩm.

Theo TTXVN