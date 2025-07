Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc được giao quản lý, bảo vệ hơn 23.723ha rừng, trong đó diện tích có rừng tự nhiên là 4.484ha, diện tích rừng trồng trên 18.238ha. Những năm qua, rừng nơi đây được bảo vệ tốt hơn, diện tích rừng trồng mới, độ che phủ rừng được tăng lên.

Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc phối hợp với các xã có rừng tổ chức tuyên truyền lưu động về BVR, PCCCR.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc Hoàng Lâm Tùng cho biết: Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, ngay từ đầu năm 2025, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương có rừng ban hành các phương án, kế hoạch về chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp; kiện toàn ban chỉ đạo BVR và phát triển rừng (PTR) cấp xã; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR. Đơn vị đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các phương án, kế hoạch trong lĩnh vực lâm nghiệp. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai tuyên truyền Luật Lâm nghiệp. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật về BVR, PCCCR được 5 cuộc cho 250 học sinh khối THPT tham gia; tổ chức 4 buổi tuyên truyền lưu động, 28 buổi tuyên truyền qua các cuộc họp thôn, xã, với 1.235 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn, xã 594 lần về BVR, PCCCR.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc đã xây dựng phương án BVR, PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đơn vị đã tham mưu cho các xã xây dựng các công trình phòng, chống cháy rừng, đường băng cản lửa, làm mới và sửa chữa lại các bảng tin, biển báo BVR, PCCCR; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCCR; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, các chủ rừng nâng cao trách nhiệm đối với công tác BVR, PCCCR trên diện tích rừng do địa phương và chủ rừng quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về BVR, PCCCR. Thực hiện tốt công tác kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; tăng cường kiểm tra, cảnh báo phát hiện sớm lửa rừng. Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi diễn biến rừng để đánh giá biến động về chất lượng, trữ lượng rừng phục vụ cho công tác BV&PTR.

Công tác đảm bảo an ninh rừng được đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR tổ chức kiểm tra rừng 106 lần, với 475 lượt người tham gia. Qua kiểm tra, đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 0,918m3 gỗ tròn, 310kg gỗ hình thù phức tạp, loại thông thường, xử phạt hành chính, nộp ngân sách Nhà nước gần 11 triệu đồng.

Đến nay toàn bộ diện tích rừng do đơn vị quản lý luôn ổn định và phát triển tốt, được bảo vệ an toàn, hiệu quả. An ninh rừng trên địa bàn ổn định, không có điểm nóng, điểm nổi cộm về khai thác, phá rừng, kinh doanh, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trái pháp luật xảy ra... Công tác quản lý, giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp được đơn vị đặc biệt quan tâm. Vì vậy diện tích rừng trên địa bàn do đơn vị quản lý không để xảy ra việc lợi dụng chuyển đổi mục đích để chặt phá rừng, sử dụng sai mục đích rừng và đất lâm nghiệp...

