Hành trình du lịch miền Bắc Việt Nam những ngày đẹp nhất năm

Miền Bắc Việt Nam đang bước vào mùa đẹp nhất năm, với thời tiết lạnh se se và những trải nghiệm du lịch đầy lôi cuốn. Nếu bạn tìm kiếm một kỳ nghỉ thu đông thú vị, hãy cân nhắc Hạ Long và Sa Pa, hai điểm đến lọt top thịnh hành nhất thế giới năm 2024 do TripAdvisor bình chọn.

Trong bình chọn giải thưởng “Travelers’s Choice Best of the Best Destinations” của nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor, Vịnh Hạ Long và Sa Pa là 2 đại diện duy nhất của Việt Nam lần lượt đứng vị trí thứ 3 và thứ 5 trong top 25 điểm đến xu hướng thế giới năm 2024. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của TripAdvisor được trao giải, cho thấy mức độ xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến được vinh danh.

Theo đánh giá, điểm chung của Vịnh Hạ Long và Sa Pa là vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo và sự đa dạng văn hoá. Mùa hè được cho là mùa du lịch lý tưởng của hai điểm đến này. Tuy nhiên, mùa thu đông mới là thời điểm đặc biệt để du khách khám phá vẻ đẹp được cộng đồng quốc tế đánh giá là “kỳ ảo” có 1-0-2 của hai điểm đến này.

Vịnh Hạ Long –"điểm đến không thể bỏ lỡ"

Vẻ đẹp kỳ ảo của vịnh di sản mùa thu đông.

Đó là những gì mà “kinh thánh” của những tín đồ mê xê dịch thế giới – Lonely Planet nhận định về Hạ Long. Theo cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, du khách có thể khám phá Hạ Long bất kỳ thời điểm nào, do phong cảnh thay đổi theo mùa và đẹp quanh năm, nhưng “người yêu thích chụp ảnh có thể thích đến Hạ Long vào mùa thu đông hơn, vì sáng sớm thường có sương mù, tạo nên cảnh tượng kỳ ảo cho những hòn đảo trên Vịnh”. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, thời tiết mát mẻ sẽ khiến hành trình khám phá Hạ Long thêm phần dễ chịu. Vào khoảng thời gian này, du khách không phải lo lắng việc tìm phòng nghỉ, chen chúc tại các điểm vui chơi, căn góc để chụp ảnh check-in,... vì Hạ Long không quá đông như mùa cao điểm hè của du lịch nội địa.

Điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng bên vịnh biển Oakwood Ha Long.

Chỉ cách thủ đô Hà Nội 160km, du khách chỉ mất hơn 2 -3 giờ để thả mình vào không gian yên bình và thư giãn trong làn gió mát mẻ của vịnh biển. Từ các homestay ấm cúng, các khách sạn tầm trung tiện nghi, đến những khu nghỉ dưỡng sang trọng như Oakwood Ha Long với tầm nhìn toàn cảnh vịnh biển đang chờ đón. Các du thuyền hạng sang trên vịnh cũng là lựa chọn tuyệt vời để kết hợp nghỉ ngơi và khám phá các địa danh nổi tiếng như hang Sửng Sốt, động Thiên Cung...

Tiết trời mát lạnh lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là chèo thuyền kayak rất được các du khách yêu thích. Trải nghiệm cảm giác tự tay vung mái chèo, lướt trên làn nước trong xanh, chạm tay vào những những ngọn núi đá vôi hùng vĩ và khám phá những hang động kỳ thú ngay trong lòng vịnh. Một hành trình yên bình nhưng đầy thú vị.

Khu vui chơi giải trí Sun World Ha Long, điểm đến không thể bỏ qua.

Một trải nghiệm nữa không thể bỏ qua khi đến Hạ long là đi cáp treo Nữ Hoàng, tuyến cáp treo đạt hai kỷ lục Guinness, để chiêm ngưỡng cảnh sắc của vịnh kỳ quan thế giới, cầu Bãi Cháy từ trên cao. Sau đó tham quan khu Đồi Mặt Trời, vui chơi tại Làn trượt Samurai, check-in vườn Nhật, làng Rèn Thần Kiếm,... hay vãn cảnh cầu an tại Bảo Hải Linh Thông Tự của khu vui chơi Sun World Ha Long nổi tiếng.

Tắm khoáng nóng giúp du khách thư giãn sau một ngày vui chơi.

Đặc biệt, sau một ngày dài khám phá vịnh di sản, du khách chỉ cần di chuyển 15 phút là đã có thể ngâm mình trong dòng nước khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang Hanh. Với phong cách tắm onsen đặc trưng của Nhật Bản, dòng nước khoáng ấm áp sẽ giúp du khách xua tan mọi căng thẳng, tăng cường sức khỏe và giữ ấm trong những ngày lạnh giá. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm lý tưởng để thư giãn cơ thể và tinh thần cho kỳ nghỉ của bạn.

Ẩm thực Hạ Long luôn là một điểm hấp dẫn không thể bỏ qua. Các món hải sản tươi sống như cù kỳ, bề bề, sá sùng, hay các món bún hải sản đầy hấp dẫn sẽ khiến du khách hào hứng. Buổi tối, du khách có thể ghé thăm chợ đêm Hạ Long, nơi có những món đặc sản địa phương, quà lưu niệm độc đáo và không khí vui chơi giải trí đầy sôi động.

Sa Pa – thiên đường “săn mây”

Từ biển cả đến núi non tại miền Bắc Việt Nam đều sở hữu vẻ đẹp riêng và sức quyến rũ khó chối từ vào mùa thu đông. Nếu như mùa đông ở vịnh Hạ Long là thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của các dãy núi đá vôi trong sương sớm, thưởng thức hải sản tươi ngon và đắm chìm trong không gian bao la của biển cả, thì miền non cao Sa Pa lại mang đến không khí lạnh se sắt, cảnh quan tuyệt sắc và bản sắc văn hóa dân tộc thân thương mà du khách nào cũng thấy ấm áp như được trở về nhà.

Biển mây trên đỉnh Fansipan ngày đầu tháng 10.

Mỗi dịp đông về, Sa Pa phủ trong biển mây bồng, nắng ấm trải dài trên những triền hoa bạt ngàn hương sắc nơi núi rừng Fansipan. Mát lạnh, nắng trong veo và quang tạnh, cứ độ tháng 10 - 11, các tín đồ du lịch lại rủ nhau lên núi, để thả hồn thư giãn theo mây trắng bồng bềnh. Sang tháng 12, ngoài “săn mây”, du khách lại có thêm niềm vui “săn tuyết”, ngắm những bông hoa rừng đọng trong băng tuyết trong veo. Mùa thu đông, khung cảnh thiên nhiên Sa Pa đẹp như tranh vẽ.

Ngay lúc này, những điểm săn mây bất hủ của Sa Pa gọi tên Hang Đá, đèo Ô Quy Hồ, núi Hàm Rồng. Và có lẽ nơi “săn mây” đáng nhớ nhất là đỉnh Fansipan với độ cao 3.142 m, hay được biết đến là “nóc nhà Đông Dương”.

Đồi hoa đuôi công đua nở đến tận chân trời.

Chào đón du khách đến núi Fansipan săn mây mùa này, trước tiên là hàng chục hecta hoa đuôi công, hay còn gọi là hoa Chiêu Quân, đang bung nở rực rỡ các màu tím, hồng, trắng,... Du khách có thể chọn đi tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa để chiêm ngưỡng cảnh sắc bên sườn núi, hoặc dạo bước tận hưởng hành trình đi giữa muôn hoa.

Bản Mây, nơi tái hiện không gian sinh sống, những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số.

Dọc đường lên Fansipan, đừng quên ghé thăm Bản Mây – bản làng nhỏ xinh dưới chân núi, nơi sinh sống của đồng bào bảy dân tộc thiểu số H'Mông, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì Đen. Tại đây, bạn sẽ được chào đón bởi những con người mến khách, hiền hòa, cùng những nét văn hóa truyền thống thú vị. Không chỉ được tìm hiểu về tín ngưỡng, nghề thủ công, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng những nghi lễ đặc sắc vào các dịp lễ hội địa phương. Những màn tái hiện phong tục truyền thống như lễ cưới của người Dao Đỏ, lễ kéo vợ của người H’Mông, hay lễ xuống đồng của người Giáy chắc chắn sẽ khiến bạn không thể quên.

Du khách hào hứng chụp ảnh cùng dấu mốc đỉnh Fansipan 3.143m.

Còn khi bước lên cabin cáp treo Fansipan, du khách được ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Mường Hoa, nơi núi non trùng điệp và những thửa ruộng bậc thang xanh mướt đến tận chân trời. Đồng thời, trải nghiệm cảm giác thú vị khi đi xuyên qua những đám mây, cảm nhận sự thay đổi của thời tiết theo từng độ cao của núi. Trong làn mây phủ là bóng dáng những công trình kiến trúc Phật giáo mang dáng chùa Việt cổ trang nghiêm, yên bình như trong các câu truyện cổ.

Cảm giác tuyệt vời nhất là khi du khách đứng trên đỉnh Fansipan nhìn xuống, tận hưởng những giọt nắng đầu tiên của đất trời, thấy biển mây bồng cuồn cuộn sóng, chảy tràn như suối thác, xa xa là sắc xanh ngút ngàn của núi rừng Hoàng Liên Sơn. Nếu có cơ hội, hãy tham dự lễ thượng cờ trang nghiêm vào lúc 10h sáng tại kỳ đài cao nhất Việt Nam, ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trong không gian bao la của đất trời.

Quán cà phê “săn mây” Du Soleil như được xây trên những tầng mây.

Chưa hết, tới Fansipan mùa mây, đừng quên ghé thăm Vân Sơn trà quán, để thả lỏng tâm trí với những tách trà nóng, tận hưởng sự khoan khái và an yên khi ngắm mây trời lững thững bên cửa sổ. Với những du khách trẻ, Cà phê Du Soleil “săn mây” với những tách ca cao nóng hổi, bánh ngọt và các góc check–in đẹp sẽ là nơi dừng chân lý tưởng.

Với tiết trời mát lạnh, khoan khoái, chẳng gì vui sướng hơn việc thưởng thức những món đặc sản Sa Pa. Từ bánh hạt dẻ, lẩu cá hồi, thịt nướng mắc khén, gà hấp thảo mộc đến cá suối chiên, cải mèo hay các món đặc sắc như thắng cố ngựa Bắc Hà, sườn ngựa nướng hạt dổi, thịt trâu xào măng rừng... Mỗi món ăn đều mang đậm đà hương vị Tây Bắc của Việt Nam. Thêm một chén rượu táo mèo, ngồi quây quần bên lửa trại bập bùng cùng người thân yêu, đó chắc chắn là trải nghiệm tuyệt vời cho bất kỳ du khách nào khi đến Sa Pa mùa thu đông.

Tùng Dương