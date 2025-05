Hành hung nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là không thể chấp nhận được

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ hành hung cán bộ y tế khi các nhân viên y tế đang trực tiếp khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thanh Ba, Phú Thọ và Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định: Việc hành hung nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là không thể chấp nhận được.

Tiến sĩ Hà Anh Đức.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ việc hành hung cán bộ y tế khi đang điều trị cho bệnh nhân. Dù nguyên nhân là gì, hành vi hành hung nhân viên y tế, đặc biệt khi họ đang làm nhiệm vụ cứu người, là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cho dù ai sai ai đúng, thì khi bác sĩ đang làm nhiệm vụ chuyên môn, phải bảo đảm an toàn để họ hoàn thành công việc.

Ngay sau khi xảy ra các sự việc, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh trong toàn ngành, yêu cầu các Sở Y tế làm việc ngay với cơ quan công an để bảo đảm an ninh, bảo vệ nhân viên y tế trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu người. Dù vụ việc hành hung cán bộ y tế tại Thanh Ba (Phú Thọ) chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng Cơ quan Công an tỉnh đã vào cuộc và xử lý theo quy định.

Thực trạng hành hung cán bộ y tế đã xảy ra nhiều năm trước, có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Lĩnh vực khám chữa bệnh vốn mang nhiều áp lực, trung bình quân mỗi ngày các cơ sở y tế trong cả nước tiếp đón khám và điều trị cho hàng triệu lượt người bệnh.

Trong khi đó, lực lượng nhân viên chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiều bệnh viện rất đông. Trong khi đó tâm lý người bệnh muốn được khám nhanh, kỹ lưỡng, nhưng nhiều khi cơ sở y tế không đáp ứng kịp... Chính số lượng bệnh nhân quá lớn tạo áp lực cho người thầy thuốc và trong một số tình huống, có thể cán bộ y tế ứng xử chưa tốt.

Tiến sĩ Hà Anh Đức cho biết, ngành y tế đã có nhiều quy định liên quan đạo đức nghề nghiệp, ứng xử trong môi trường y tế, từ Luật khám chữa bệnh đến các nghị định, thông tư, quy chế nội bộ...

Mục tiêu là “lấy người bệnh làm trung tâm”, người bệnh được tôn trọng, được thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, với những áp lực hiện tại, chúng tôi cũng mong được thấu hiểu và chia sẻ để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra hiệu quả.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ cơ quan Công an trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại bệnh viện, Bộ Y tế sẽ tiếp tục báo cáo và tham mưu cho Chính phủ, hoặc trong phạm vi quyền hạn ngành y tế sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp để bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ.

Mục tiêu là giảm tối đa các áp lực không đáng có cho cả nhân viên y tế và người bệnh. Muốn vậy, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ. Trước hết, quy trình đón tiếp tại các cơ sở y tế cần chuyên nghiệp hơn để giảm căng thẳng ban đầu. Tiếp đến là đào tạo kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ y tế; sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng phải thật sự kịp thời khi xảy ra các vụ việc.

NDO