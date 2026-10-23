Hàn Quốc gửi thư cáo buộc Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến lên LHQ

Hàn Quốc đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), cho rằng vụ nổ mìn tại khu vực phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến. Động thái diễn ra trong bối cảnh Seoul và Bình Nhưỡng tiếp tục đưa ra những cáo buộc nhằm vào nhau tại LHQ liên quan đến căng thẳng dọc Đường phân định quân sự.

Đại sứ Hàn Quốc tại LHQ Cha Ji-hoon đã gửi thư dài hai trang tới Đại sứ Hy Lạp tại LHQ, nước đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên HĐBA, liên quan đến vụ nổ mìn tại DMZ và những hành động mà Seoul cho là làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Đường phân định quân sự.

Theo Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại LHQ ngày 22/10, bức thư nêu kết quả điều tra của Seoul, khẳng định vụ nổ xảy ra do mìn do lực lượng Triều Tiên cài đặt, đồng thời cho rằng hành động này vi phạm Hiệp định đình chiến. Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi, thực hiện các biện pháp có trách nhiệm, đồng thời kêu gọi đối thoại nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin.

Seoul cũng phản bác việc Bình Nhưỡng coi các hoạt động quân sự của Hàn Quốc gần Đường phân định quân sự là hành động khiêu khích. Phía Hàn Quốc cho rằng các hoạt động phát loa cảnh báo và bắn cảnh cáo nhằm ngăn binh sĩ Triều Tiên xâm nhập khu vực biên giới quân sự, cũng như yêu cầu những người vượt qua đường ranh giới quay trở lại, là các biện pháp phòng vệ hợp pháp.

Trước đó, ngày 8/10, tại Ủy ban 1 của Đại hội đồng LHQ khóa 81, Hàn Quốc đã yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và có biện pháp chịu trách nhiệm liên quan đến vụ nổ mìn. Đến ngày 20/10, đại diện Triều Tiên tại diễn đàn này cáo buộc Hàn Quốc tiến hành 2.870 lần phát loa cảnh báo và 201 lần bắn cảnh cáo trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 17/10, đồng thời cho rằng những hành động của Seoul đã vượt qua giới hạn đỏ.

Việc Chủ tịch HĐBA chấp thuận lưu hành bức thư đồng nghĩa văn bản sẽ được gửi tới các nước thành viên và đăng tải trên trang web chính thức của Hội đồng trong những ngày tới. Tuy nhiên, đây là thủ tục ghi nhận lập trường của Hàn Quốc, không đồng nghĩa HĐBA đã xác nhận nội dung bức thư hoặc thông qua nghị quyết, biện pháp trừng phạt riêng đối với Triều Tiên.

Động thái trên được xem là một phần trong nỗ lực ngoại giao của Seoul nhằm đưa lập trường và kết quả điều tra của mình vào hồ sơ chính thức của LHQ, đồng thời phản bác những cáo buộc từ Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền tiếp tục gia tăng.

Bích Hồng