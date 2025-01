Hà Trung tập trung làm thủy lợi mùa khô, tháo bỏ ách tắc khu vực bãi sông

(Baothanhhoa.vn) - Để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán và khắc phục hậu quả do khô hạn gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn, huyện Hà Trung đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy móc làm thủy lợi mùa khô và tổng vệ sinh môi trường, tháo bỏ ách tắc, xử lý các vi phạm trong phạm vi đê và khu vực bãi sông Hoạt, sông Tống.

Trên cơ sở kế hoạch được giao, nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện công tác thủy lợi từ những ngày đầu tháng 11/2024 và tổ chức huy động lực lượng ra quân đồng loạt từ ngày 2/12/2024. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, từ ngày 2/12 đến 31/12/2024; tổng khối lượng nạo vét, đào đắp kênh mương toàn huyện là 150.205m3, đạt 134% so với chỉ tiêu đề ra (trong đó, có 55.197m3 kênh chính, kênh cấp 1; 95.008m3 kênh nội đồng). Ngoài ra, các địa phương còn huy động hơn 9.000 ngày công thực hiện vớt bèo, dọn dẹp hệ thống kênh chính, kênh nội đồng. Một số xã hoàn thành sớm và đạt khối lượng lớn, như: Hà Ngọc (339%), Hà Sơn (151%), Hà Đông (111%)..., hiện các HTX đang lấy nước vào đồng ruộng để làm đất. Các lực lượng chức năng xã Hà Lai huy động máy móc phá dỡ nhà cửa xây dựng trái phép dọc bờ sông. Sông Hoạt đi qua địa bàn 11 xã của huyện Hà Trung với chiều dài khoảng 26km. Hai bên bờ sông Hoạt có 2 tuyến đê có chiều dài 59km; tổng diện tích đất thuộc khu vực bãi sông trên địa bàn các xã là 175ha. Trên thân đê có nhiều cây trồng lâu năm và các công trình vi phạm; khu vực bãi sông bèo tây nhiều, cây cối rậm rạp, nhiều công trình xây dựng không đúng quy định. Hàng năm, vào mùa mưa lũ, thường diễn ra tình trạng ách tắc, ngập lụt, lũ tiêu chậm, ảnh hưởng đến giao thông, chia cắt cục bộ một số thôn, xã, gây thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân một số xã hai bên sông. Xác định rõ nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý của UBND các xã về đất đai, xây dựng chưa tốt; trên diện tích đất bãi sông do UBND xã quản lý, các hộ dân thuê, thầu đã tự ý xây dựng trái phép, trồng cây lâu năm, đào đắp bờ vùng, bờ thửa vượt quy định, thả đăng lưới bắt cá, làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước khi mưa lũ xảy ra,... UBND huyện Hà Trung đã xây dựng Kế hoạch số 244/KH-UBND, ngày 29/11/2024 thực hiện tổng vệ sinh môi trường, tháo bỏ ách tắc, xử lý các vi phạm trong phạm vi đê và khu vực bãi sông Hoạt, sông Tống. Kế hoạch yêu cầu các địa phương thực hiện tổng quan phát quang mái đê, tháo bỏ các ách tắc, cản trở dòng chảy, mở rộng không gian chứa lũ ở khu vực bãi sông, kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trong phạm vi các tuyến đê, công trình thủy lợi và khu vực bãi sông theo quy định pháp luật hiện hành. Lực lượng Bộ đội giúp người dân xã Hà Bắc phát quang cây cối. Là địa bàn có chiều dài khoảng 6,8km sông Hoạt chảy qua, xã Hà Châu đã triển khai nghiêm túc các bước trình tự theo kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, tháo bỏ ách tắc, xử lý các vi phạm trong phạm vi đê và khu vực bãi sông của UBND huyện. Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hà Châu, cho biết: “Bên cạnh việc huy động lực lượng, phương tiện ra quân đồng loạt phát quang mái đê, chặt bỏ cây cối, dọn bèo, tháo bỏ các ách tắc, xã đã thông báo cụ thể đến các hộ dân có cây trồng, vật nuôi, tài sản trong diện phải dọn dẹp, tháo dỡ; tuyên truyền, vận động để các hộ dân tự giác chấp hành (tự nguyện thu hoạch cây trồng, vật nuôi, tháo dỡ, di chuyển tài sản, thanh thải bờ bao không đúng quy định). Với sự tham gia của 120 lao động chặt cây trong ngày ra quân và 2 máy xúc, 2 máy cắt cây hoạt động liên tục, đến nay, Hà Châu đã vớt bèo, dọn cỏ trên 2,5km sông, chặt bỏ 1.550 cây lâu năm các loại và 35 bụi tre, đạt khoảng 40% khối lượng công việc”. Yên Dương có khoảng 7,5km sông Hoạt, sông Tống chảy qua địa bàn xã. Thực hiện tổng phát quang mái đê, tháo bỏ các ách tắc, cản trở dòng chảy, mở rộng không gian chứa lũ ở khu vực bãi sông, những ngày qua, xã đã huy động nhân lực, máy móc chuyên dụng làm việc liên tục chặt bỏ cây cối, phá bờ bao. Theo Chủ tịch UBND xã Yên Dương Lê Văn Được, sau khi hoàn thành việc phát quang mái đê, tháo bỏ các ách tắc, trả lại sự thông thoáng cho lòng sông (dự kiến hoàn thành trung tuần tháng 1/2025), xã sẽ tiến hành rà soát, thanh lý hợp đồng cho thuê thầu với các hộ dân không đúng quy định; đối với các hộ thuê đất theo hình thức trang trại, căn cứ phương án thuê đất và quy định của Luật Đê điều, tiến hành kiểm tra, làm rõ các vi phạm, yêu cầu hộ tự giác thực hiện và cam kết không vi phạm. Nhiều tuyến đê xã Hoạt Giang đã được chính quyền và người dân địa phương phát quang cây cối, trả lại sự thông thoáng cho dòng sông. Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Xuân Dũng, khẳng định: “Cùng với việc tập trung xử lý dứt điểm các điểm bị bồi lắng, ách tắc, đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất dân sinh, huyện Hà Trung sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai trong phạm vi các tuyến đê, công trình thủy lợi và khu vực bãi sông Hoạt, sông Tống theo quy định pháp luật hiện hành nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân các địa phương hai bên sông mùa mưa lũ”. Bài và ảnh: Phan Nga



